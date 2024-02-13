Мобилизация в Украине – кого точно не могут призвать во время мобилизации

Роман Истомин. Фото: скриншот

Украинских мужчин до 27 лет не могут призвать за мобилизацией. Их нет в военном учете военнообязанных.

Об этом на брифинге в понедельник, 12 февраля, рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и соцподдержки майор Роман Истомин.

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Военный учет делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов.

"На военный учет призывников берут юношей, которым исполнилось 17 лет после того, как они получают приписное удостоверение. Это нужно для призыва на срочную службу. При этом во время военного положения призыва на срочную службу не проводят, но процесс приписки не отменяли", — сказал Истомин.

Он уточнил, что на военный учет военнообязанных принимают граждан мужского пола с 27 лет. Призывная комиссия принимает решение об их переводе с военного учета призывников.

И уже в 27 лет гражданин, бывший ранее призывником, должен прийти в ТЦК.

"Там образуется медицинская комиссия, определяющая его уровень годности по состоянию здоровья. Если он годен к военной службе, он по военному учету призывников переводится на военный учет военнообязанных", — добавил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК .

Он подчеркнул, что только в 27 лет мужчина может быть мобилизован, по крайней мере, согласно действующему законодательству.

"По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Но именно по мобилизации только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают за мобилизацией. До этого не могут призывать за мобилизацией физически, потому что его нет в этом учете", — объяснил Истомин.

Напомним, студенты, которые учатся в Украине или за рубежом на дневной или дуальной форме обучения, не могут быть призваны на военную службу. Однако есть нюанс, при котором претенденты на образование становятся военнообязанными.

Кроме того, власти страны работают над изменениями в процесс мобилизации, которые могут повлиять на госслужащих и силовиков.