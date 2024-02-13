Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow В ТЦК рассказали, кого точно не могут призвать во время мобилизации arrow

В ТЦК рассказали, кого точно не могут призвать во время мобилизации

13 февраля 2024 03:29
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине – кого точно не могут призвать во время мобилизации
Роман Истомин. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Украинских мужчин до 27 лет не могут призвать за мобилизацией. Их нет в военном учете военнообязанных.

Об этом на брифинге в понедельник, 12 февраля, рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и соцподдержки майор Роман Истомин.

Читайте также:

Кого точно не могут призвать во время мобилизации

Военный учет делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов.

"На военный учет призывников берут юношей, которым исполнилось 17 лет после того, как они получают приписное удостоверение. Это нужно для призыва на срочную службу. При этом во время военного положения призыва на срочную службу не проводят, но процесс приписки не отменяли", — сказал Истомин.

Он уточнил, что на военный учет военнообязанных принимают граждан мужского пола с 27 лет. Призывная комиссия принимает решение об их переводе с военного учета призывников.

И уже в 27 лет гражданин, бывший ранее призывником, должен прийти в ТЦК.

"Там образуется медицинская комиссия, определяющая его уровень годности по состоянию здоровья. Если он годен к военной службе, он по военному учету призывников переводится на военный учет военнообязанных", — добавил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК .

Он подчеркнул, что только в 27 лет мужчина может быть мобилизован, по крайней мере, согласно действующему законодательству.

"По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Но именно по мобилизации только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают за мобилизацией. До этого не могут призывать за мобилизацией физически, потому что его нет в этом учете", — объяснил Истомин.

Напомним, студенты, которые учатся в Украине или за рубежом на дневной или дуальной форме обучения, не могут быть призваны на военную службу. Однако есть нюанс, при котором претенденты на образование становятся военнообязанными.

Кроме того, власти страны работают над изменениями в процесс мобилизации, которые могут повлиять на госслужащих и силовиков.

ВСУ
армия
военный призыв
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме