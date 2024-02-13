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У ТЦК розповіли, кого точно не можуть призвати під час мобілізації

13 лютого 2024 03:29
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні - кого точно не можуть призвати під час мобілізації
Роман Істомін. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Українських чоловіків до 27 років не можуть призвати за мобілізацією. Їх немає у військовому обліку військовозобов'язаних.

Про це на брифінгу у понеділок, 12 лютого, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки майор Роман Істомін.

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Кого точно не можуть призвати під час мобілізації

Військовий облік ділять на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"На військовий облік призовників беруть юнаків, яким виповнилося 17 років після того, як вони отримують приписне посвідчення. Це потрібно для призову на строкову службу. При цьому під час воєнного стану призову на строкову службу не проводять, але процес приписки не скасовували", — сказав Істомін.

Він уточнив, що на військовий облік військовозобов'язаних беруть громадян чоловічої статі з 27 років. Призовна комісія приймає рішення про їх переведення з військового обліку призовників.

І вже у 27 років громадянин, який був раніше призовником, повинен прийти до ТЦК.

"Там утворюється медична комісія, що визначає його рівень придатності за станом здоров'я. Якщо він придатний до військової служби, він з військового обліку призовників переводиться на військовий облік військовозобов'язаних", — додав начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК.

Він підкреслив, що лише у 27 років чоловік може бути мобілізований, принаймні, згідно з чинним законодавством.

"За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме за мобілізацією лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають за мобілізацією. До цього не можуть закликати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку", — пояснив Істомін.

Нагадаємо, студенти, які навчаються в Україні чи за кордоном на денній чи дуальній формі навчання, не можуть бути призвані на військову службу. Однак є нюанс, за якого претенденти на освіту стають військовозобов'язаними.

Крім того, влада країни працює над змінами у процес мобілізації, які можуть вплинути на держслужбовців та силовиків.

ЗСУ
армія
військовий призов
мобілізація

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