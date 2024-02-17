В Ужгороде женщины "сцепились" с работниками ТЦК — в чем обвиняют военкомов

Сотрудник ТЦК в Ужгороде. Фото: скриншот

В Ужгороде небезразличные женщины "налетели" на сотрудников ТЦК. Они обвинили военкомов в том, что они ловят мужчин, как мышей, насильно увозят в ТЦК и там издеваются над ними.

Соответствующее видео распространили в сети в субботу, 17 февраля.

Перепалка женщин с сотрудниками ТЦК

В одном из дворов города зафиксировано, как микроавтобус с представителями военкомата въехал на территорию, после чего солдаты начали проверять удостоверения у двух мужчин. В их поддержку выступили женщины, проживающие поблизости.

Они громко выражали свое недовольство действиями военных, обвиняя их в том, что они "охотятся на наших мужчин, как на мышей". Женщины назвали сотрудников ТЦК "хищниками" и сказали, что им должно быть стыдно.

Сотрудники ТЦК пытались отобрать у местной жительницы телефон, чтобы она не снимала их действия.

"Будешь свой телефон забирать. Если я буду видеть, что вы идете в облсовет к депутатам, тогда я буду телефон прятать. Я хочу, чтобы вы при полном обмундировании пошли туда, куда надо, а не мирных людей ловили, как мышей. Идите туда, куда шли. Почему не идешь свой город защищать, зачем приехал на Прикарпатье", — говорит женщина.

Одна из жительниц высказалась, что защита со стороны военкомата им не нужна, предложив вместо этого обратить внимание на отели, где проживают переселенцы.

"Нас не нужно защищать", — крикнула местная жительница.

После этого началась серьезная перепалка между гражданами и сотрудниками ТЦК. Во время ругани, женщины обвинили военкома в том, что они насильно увозят мужчин в ТЦК и там по три дня бьют.

Напомним, представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин назвал категории мужчин, которые не могут быть мобилизованы.

Ранее майор Вооруженных сил Украины Егор Чечеринда уверен, что мобилизовать стоит по меньшей мере 10 тысяч человек из каждой области.

Также стало известно, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.