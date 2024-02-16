В ТЦК назвали категорию мужчин, не подлежащих призыву ни при каких условиях

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: zhmerynka.city

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, которые были объявлены из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период повестки получают военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут призвать на военную службу, если они не были забронированы, не имеют отсрочки или ВВК признала их пригодными. В то же время есть категория мужчин, которая не подлежит мобилизации ни при каких условиях, но должна стоять на военном учете. Это предусмотрено действующим законодательством.

Такое заявление сделал представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин во время брифинга.

Так, по его словам, военный учет делится на учет трех разных категорий:

призывники;

военнообязанные;

резервисты.

Он подчеркнул, что военный учет призывников отличается от учета военнообязанных и резервистов, поскольку создан фактически для призыва и прохождения ими срочной службы, которой в настоящее время в стране нет.

Как пояснил представитель ТЦК, на военный учет призывников, по закону Украины, должны стать юноши, достигшие 16-летнего возраста.

"В 16 лет гражданин становится на учет призывников. И это не тот учет, с которого могут призвать и кто не может служить по контракту. Сейчас производится приписка юношей, которым в 2024 году исполнится 17 лет. Хотя во время военного положения призыв на срочную службу не проводится, однако процесс приписки сохранился", — дал детальное разъяснение Роман Истомин.

Юноши стают на военный учет призывников. Фото: МОТЦК и СП

Также он отметил, что на военный учет военнообязанных становятся граждане мужского пола с 27 лет. Решение об их переводе с военного учета призывников принимает призывная комиссия.

27-летние граждане, ранее являвшиеся призывниками, должны явиться в ТЦК и СП, пройти ВВК, чтобы определить свой уровень годности по состоянию здоровья. Если человек годен к службе, его по военному учету призывников переведут на учет военнообязанных. Впоследствии такое лицо может быть призвано на военную службу во время всеобщей мобилизации.

"До этого не могут призвать за мобилизацией физически, потому что его нет в этом учете", — пояснил спикер ТЦК.

Таким образом мужчин с 16 до 27 лет, состоящих на военном учете призывников, не могут мобилизовать в ряды ВСУ ни при каких обстоятельствах.

В то же время граждане, достигшие 21-летнего возраста, могут добровольно подписать контракт на военную службу.

Ранее мы писали, что в Украине в новом законопроекте предлагается снизить призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет.

Напомним, мы сообщали, что еще двум категориям военнообязанных мужчин хотят предоставить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию.