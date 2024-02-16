У ТЦК назвали категорію чоловіків, яка не підлягає призову за жодних умов

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: zhmerynka.city

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, які були оголошені через повномасштабне вторгнення Росії. У цей період повістки отримують військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Вони можуть бути призвані на військову службу, якщо не були заброньовані, не мають відстрочки або ж ВЛК визнала їх придатними. Водночас є категорія чоловіків, яка не підлягає мобілізації за жодних умов, але має обов'язково стояти на військовому обліку. Це передбачено чинним законодавством.

Таку заяву зробив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін під час брифінгу.

Так, за його словами, військовий облік поділяється на облік трьох різних категорій:

призовники;

військовозобов'язані;

резервісти.

Він наголосив, що військовий облік призовників відрізняється від обліку військовозобов’язаних та резервістів, оскільки створений фактично для призову та проходження ними строкової служби, якої наразі в країні немає.

Як пояснив представник ТЦК, на військовий облік призовників, за законом України, мають стати юнаки, які досягли 16-річного віку.

"В 16 років громадянин стає на облік призовників. І це не той облік, з якого можуть призвати й хто не може служити за контрактом. Зараз проводиться приписка юнаків, яким у 2024 році виповниться 17 років. Хоч під час воєнного стану призов на строкову службу не проводиться, однак процес приписки зберігся", — дав детальне роз'яснення Роман Істомін.

Юнаки встають на військовий облік призовників. Фото: МОТЦК та СП

Також він зауважив, що на військовий облік військовозобов'язаних стають громадяни чоловічої статі з 27 років. Рішення про їх переведення з військового обліку призовників ухвалює призовна комісія.

27-річні громадяни, які були раніше призовниками, мають з'явитися у ТЦК та СП, пройти ВЛК, щоб визначити свій рівень придатності за станом здоров'я. Якщо людина придатна до служби, її з військового обліку призовників переведуть на облік військовозобов'язаних. Після така особа може бути призвана на військову службу під час загальної мобілізації.

"До цього не можуть призвати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку", — пояснив речник ТЦК.

Таким чином чоловіків з 16 до 27 років, які перебувають на військовому обліку призовників, не можуть мобілізувати до лав ЗСУ за жодних обставин.

Водночас громадяни, які досягли 21-річного віку, можуть добровільно підписати контракт на військову службу.

Раніше ми писали, що в Україні у новому законопроєкті пропонують знизити призовний вік чоловіків з 27 до 25 років.

Нагадаємо, ми повідомляли, ще двом категоріям військовозобов'язаних чоловіків хочуть надати відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою.