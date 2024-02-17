В Ужгороді жінки "зчепилися" з працівниками ТЦК — у чому звинувачують військкомів

Співробітник ТЦК в Ужгороді. Фото: скриншот

В Ужгороді небайдужі жінки "налетіли" на співробітників ТЦК. Вони звинуватили військкомів у тому, що вони ловлять чоловіків, як мишей, насильно відвозять до ТЦК і там знущаються з них.

Відповідне відео розповсюдили у мережі у суботу, 17 лютого.

Перепалка жінок зі співробітниками ТЦК

В одному з дворів міста зафіксовано, як мікроавтобус із представниками військкомату в'їхав на територію, після чого солдати почали перевіряти посвідчення у двох чоловіків. На їхню підтримку виступили жінки, які мешкають поблизу.

Вони голосно висловлювали своє невдоволення діями військових, звинувачуючи їх у тому, що вони "полюють на наших чоловіків, як на мишей". Жінки назвали співробітників ТЦК "хижаками" та сказали, що їм має бути соромно.

Співробітники ТЦК намагалися відібрати у місцевої мешканки телефон, щоб вона не знімала їхні дії.

"Будеш свій телефон забирати. Якщо я бачитиму, що ви йдете до облради до депутатів, тоді я заховаю свій телефон. Я хочу, щоб ви при повному спорядженні пішли туди, куди треба, а не мирних людей ловили, як мишей. Ідіть туди, куди йшли. Чому не йдеш своє місто захищати, навіщо приїхав на Прикарпаття", — каже жінка.

Одна з мешканок висловилася, що захист з боку військкомату їм не потрібний, запропонувавши натомість звернути увагу на готелі, де мешкають переселенці.

"Нас не треба захищати", — крикнула місцева мешканка.

Після цього почалася серйозна суперечка між громадянами та співробітниками ТЦК. Під час лайки жінки звинуватили військкома в тому, що вони насильно відвозять чоловіків у ТЦК і там по три дні б'ють.

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