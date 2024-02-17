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В Ужгороді жінки "зчепилися" з працівниками ТЦК — у чому звинувачують військкомів

17 лютого 2024 18:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Ужгороді жінки "зчепилися" з працівниками ТЦК — у чому звинувачують військкомів
Співробітник ТЦК в Ужгороді. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Ужгороді небайдужі жінки "налетіли" на співробітників ТЦК. Вони звинуватили військкомів у тому, що вони ловлять чоловіків, як мишей, насильно відвозять до ТЦК і там знущаються з них.

Відповідне відео розповсюдили у мережі у суботу, 17 лютого.

Перепалка жінок зі співробітниками ТЦК

В одному з дворів міста зафіксовано, як мікроавтобус із представниками військкомату в'їхав на територію, після чого солдати почали перевіряти посвідчення у двох чоловіків. На їхню підтримку виступили жінки, які мешкають поблизу.

Вони голосно висловлювали своє невдоволення діями військових, звинувачуючи їх у тому, що вони "полюють на наших чоловіків, як на мишей". Жінки назвали співробітників ТЦК "хижаками" та сказали, що їм має бути соромно.

Співробітники ТЦК намагалися відібрати у місцевої мешканки телефон, щоб вона не знімала їхні дії.

"Будеш свій телефон забирати. Якщо я бачитиму, що ви йдете до облради до депутатів, тоді я заховаю свій телефон. Я хочу, щоб ви при повному спорядженні пішли туди, куди треба, а не мирних людей ловили, як мишей. Ідіть туди, куди йшли. Чому не йдеш своє місто захищати, навіщо приїхав на Прикарпаття", — каже жінка.

Одна з мешканок висловилася, що захист з боку військкомату їм не потрібний, запропонувавши натомість звернути увагу на готелі, де мешкають переселенці.

"Нас не треба захищати", — крикнула місцева мешканка.

Після цього почалася серйозна суперечка між громадянами та співробітниками ТЦК. Під час лайки жінки звинуватили військкома в тому, що вони насильно відвозять чоловіків у ТЦК і там по три дні б'ють.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін назвав категорії чоловіків, які не можуть бути мобілізовані.

Раніше майор Збройних сил України Єгор Чечеринда впевнений, що мобілізувати варто щонайменше 10 тисяч людей із кожної області.

Також стало відомо, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії.

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Ужгород
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військовий облік
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
чоловіки

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