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Вакансии в "Азове" — полку нужны инструкторы по гуманитарной подготовке

20 февраля 2024 03:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вакансии в "Азове" — полку нужны инструкторы по гуманитарной подготовке
Бойцы полка "Азов" под флагами своей бригады. Фото: REUTERS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу инструкторов по гуманитарной подготовке личного состава. Для кандидатов на должность обязательны высшее гуманитарное образование и опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.

Что должен делать инструктор

Среди обязанностей будущего работника в полку "Азов" таковы:

  • чтение лекций для личного состава;
  • организация и проведение массовых мероприятий;
  • коммуникация с учебными заведениями и органами местного самоуправления;
  • сотрудничество с международными организациями.

Также азовцы указали ряд требований к кандидату на должность инструктора по гуманитарной подготовке:

  • высшее гуманитарное образование;
  • опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях;
  • умение "держать" аудиторию;
  • преимуществом будут: научная степень, знание иностранных языков, наличие водительской категории В;
  • хорошая физическая форма.

Что предлагает "Азов"

Бригада привела список условий работы для специалиста, среди которых:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих.

Напомним, что на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры. Да, известно, какие еще гражданские специалисты нужны в "Азове".

Также мы сообщали, что, по мнению бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, в Украине необходима тотальная подготовка всех гражданских. Он подчеркнул, что граждане должны уметь защитить себя и своих родных.

война
Украина
полк "Азов"
мобилизация
вакансии

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