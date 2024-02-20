Вакансии в "Азове" — полку нужны инструкторы по гуманитарной подготовке
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу инструкторов по гуманитарной подготовке личного состава. Для кандидатов на должность обязательны высшее гуманитарное образование и опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.
Что должен делать инструктор
Среди обязанностей будущего работника в полку "Азов" таковы:
- чтение лекций для личного состава;
- организация и проведение массовых мероприятий;
- коммуникация с учебными заведениями и органами местного самоуправления;
- сотрудничество с международными организациями.
Также азовцы указали ряд требований к кандидату на должность инструктора по гуманитарной подготовке:
- высшее гуманитарное образование;
- опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях;
- умение "держать" аудиторию;
- преимуществом будут: научная степень, знание иностранных языков, наличие водительской категории В;
- хорошая физическая форма.
Что предлагает "Азов"
Бригада привела список условий работы для специалиста, среди которых:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих.
Напомним, что на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры. Да, известно, какие еще гражданские специалисты нужны в "Азове".
Также мы сообщали, что, по мнению бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, в Украине необходима тотальная подготовка всех гражданских. Он подчеркнул, что граждане должны уметь защитить себя и своих родных.
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