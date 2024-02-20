Вакансии в "Азове" — полку нужны инструкторы по гуманитарной подготовке

Бойцы полка "Азов" под флагами своей бригады. Фото: REUTERS

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу инструкторов по гуманитарной подготовке личного состава. Для кандидатов на должность обязательны высшее гуманитарное образование и опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.

Что должен делать инструктор

Среди обязанностей будущего работника в полку "Азов" таковы:

чтение лекций для личного состава;

организация и проведение массовых мероприятий;

коммуникация с учебными заведениями и органами местного самоуправления;

сотрудничество с международными организациями.

Также азовцы указали ряд требований к кандидату на должность инструктора по гуманитарной подготовке:

высшее гуманитарное образование;

опыт лекционной и воспитательной работы в учебных заведениях;

умение "держать" аудиторию;

преимуществом будут: научная степень, знание иностранных языков, наличие водительской категории В;

хорошая физическая форма.

Что предлагает "Азов"

Бригада привела список условий работы для специалиста, среди которых:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих.

Напомним, что на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры. Да, известно, какие еще гражданские специалисты нужны в "Азове".

Также мы сообщали, что, по мнению бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, в Украине необходима тотальная подготовка всех гражданских. Он подчеркнул, что граждане должны уметь защитить себя и своих родных.