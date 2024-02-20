Вакансії в "Азові" — полку потрібні інструктори з гуманітарної підготовки

Бійці полку "Азов" під прапорами своєї бригади. Фото: REUTERS

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу інструкторів з гуманітарної підготовки особового складу. Для кандидатів на посаду обов’язковими є вища гуманітарна освіта та досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Що має робити інструктор

Серед обов'язків майбутнього працівника в полку "Азов" такі:

читання лекцій для особового складу;

організація та проведення масових заходів;

комунікація з навчальними закладами та органами місцевого самоврядування;

співпраця із міжнародними організаціями.

Також азовці вказали низку вимог до кандидата на посаду інструктора з гуманітарної підготовки:

вища гуманітарна освіта;

досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах;

уміння "тримати" аудиторію;

перевагою будуть: науковий ступінь, знання іноземних мов, наявність водійської категорії В;

хороша фізична форма.

Що пропонує "Азов"

Бригада навела перелік умов роботи для фахівця, серед яких:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців.

Нагадаємо, що на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери. Так, відомо, які ще цивільні спеціалісти потрібні в "Азові".

Також ми повідомляли, що на думку колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних. Він наголосив, що громадяни повинні вміти захистити себе та своїх рідних.