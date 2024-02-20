Вакансії в "Азові" — полку потрібні інструктори з гуманітарної підготовки
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу інструкторів з гуманітарної підготовки особового складу. Для кандидатів на посаду обов’язковими є вища гуманітарна освіта та досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах.
Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Що має робити інструктор
Серед обов'язків майбутнього працівника в полку "Азов" такі:
- читання лекцій для особового складу;
- організація та проведення масових заходів;
- комунікація з навчальними закладами та органами місцевого самоврядування;
- співпраця із міжнародними організаціями.
Також азовці вказали низку вимог до кандидата на посаду інструктора з гуманітарної підготовки:
- вища гуманітарна освіта;
- досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах;
- уміння "тримати" аудиторію;
- перевагою будуть: науковий ступінь, знання іноземних мов, наявність водійської категорії В;
- хороша фізична форма.
Що пропонує "Азов"
Бригада навела перелік умов роботи для фахівця, серед яких:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців.
Нагадаємо, що на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери. Так, відомо, які ще цивільні спеціалісти потрібні в "Азові".
Також ми повідомляли, що на думку колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних. Він наголосив, що громадяни повинні вміти захистити себе та своїх рідних.
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