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Вакансії в "Азові" — полку потрібні інструктори з гуманітарної підготовки

20 лютого 2024 03:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вакансії в "Азові" — полку потрібні інструктори з гуманітарної підготовки
Бійці полку "Азов" під прапорами своєї бригади. Фото: REUTERS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу інструкторів з гуманітарної підготовки особового складу. Для кандидатів на посаду обов’язковими є вища гуманітарна освіта та досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Що має робити інструктор

Серед обов'язків майбутнього працівника в полку "Азов" такі:

  • читання лекцій для особового складу;
  • організація та проведення масових заходів;
  • комунікація з навчальними закладами та органами місцевого самоврядування;
  • співпраця із міжнародними організаціями.

Також азовці вказали низку вимог до кандидата на посаду інструктора з гуманітарної підготовки:

  • вища гуманітарна освіта;
  • досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах;
  • уміння "тримати" аудиторію;
  • перевагою будуть: науковий ступінь, знання іноземних мов, наявність водійської категорії В;
  • хороша фізична форма.

Що пропонує "Азов"

Бригада навела перелік умов роботи для фахівця, серед яких:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців.

Нагадаємо, що на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери. Так, відомо, які ще цивільні спеціалісти потрібні в "Азові".

Також ми повідомляли, що на думку колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних. Він наголосив, що громадяни повинні вміти захистити себе та своїх рідних.

війна
Україна
полк "Азов"
мобілізація
вакансії

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