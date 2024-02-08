Мобилизация в Украине — спикер ВСУ ответил, должны ли блоггеры идти в ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook

Почти два года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. В армию попадают граждане разных профессий, с разным социальным статусом. В то же время в обществе начали обсуждать, стоит ли мобилизовать блогеров, в частности тех, кто занимается благотворительностью и в социальных сетях собирает большие суммы для военных.

По этому поводу высказался спикер Сухопутных войск ВСУ капитан Илья Евлаш в интервью "Укринформу".

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Так, по его мнению, популярные блогеры ничем не отличаются от всех других граждан, а значит, обязаны тоже стоять на военном учете и посещать ТЦК и СП. Конечно же, при необходимости они могут пополнить ряды ВСУ, если ВВК сочла их пригодными.

Относительно благотворительности и волонтерства Евлаш уверен, что пребывание на военной службе не будет препятствовать инфлюэнсерам заниматься своей деятельностью и организовывать сборы.

"Я знаю многих людей, которым это не мешает. Есть разные люди, не буду называть, но есть люди, которые, будучи в Вооруженных силах, они продолжают инфлюэнсить, продолжают заниматься своей деятельностью, и волонтерской в том числе, и это не является препятствием", — заметил Илья Евлаш.

Он отметил, что если блогеры собирают на дроны и донатят миллионы и постоянно находятся на связи с бригадами, то неважно, где они это делают.

"В целом, если я блогер, я не иду в армию, потому что я блогер, я репосты делаю, это важно, конечно, но это не является основанием. Ты репосты можешь делать так же, будучи в Вооруженных силах, это не является прямо такой причиной", — высказался военный.

Ранее заместитель руководителя ЦПД, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко и офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявили, что украинские блогеры и инфлюэнсеры должны пойти в ТЦК и пройти ВВК, им ведь стоит показать людям собственный пример.

Напомним, мы сообщали, как будут призывать в армию теневиков и фрилансеров.

Также мы информировали, при каких условиях полицейские будут мобилизованы в ВСУ.