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Від блогера до військового — чи варто мобілізувати до ЗСУ інфлюєнсерів

8 лютого 2024 23:13
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — речник ЗСУ відповів, чи повинні блогери йти до ТЦК
Співробітники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Майже два роки в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. До війська потрапляють громадяни різних професій, з різним соціальним статусом. Водночас у суспільстві почали обговорювати, чи варто мобілізувати блогерів, зокрема тих, хто займається благодійністю та у соціальних мережах збирає великі суми для військових. 

З цього приводу висловився речник Сухопутних військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш в інтерв’ю "Укрінформу".

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Так, на його думку, популярні блогери нічим не відрізняються від усіх інших громадян, а отже зобов'язані теж стояти на військовому обліку та відвідувати ТЦК та СП. Звичайно ж, за потреби, вони можуть поповнити лави ЗСУ, якщо ВЛК визнала їх придатними. 

Щодо благодійності та волонтерства, то Євлаш впевнений, що перебування на військовій службі не перешкоджатиме інфлюєнсерам займатися своєю діяльністю та організовувати збори. 

"Я знаю багатьох людей, яким це не заважає. Є різні люди, не буду називати, але є люди, які, будучи у Збройних силах, вони продовжують інфлюєнсити, продовжують займатися своєю діяльністю, і волонтерською в тому числі й це не є перешкодою", — зауважив Ілля Євлаш. 

Він зазначив, якщо блогери збирають на дрони та донатять мільйони й постійно перебувають на зв’язку з бригадами, то неважливо, де вони це роблять.

"В цілому, якщо я блогер, я не йду в армію, тому що я блогер, я репости роблю, це важливо, звичайно, але це не є підставою, ти репости можеш робити так само, будучи в Збройних силах, це не є прямо такою причиною", — висловився військовий.

 

Раніше заступник керівника ЦПД, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявили, що українські блогери та інфлюєнсери повинні піти в ТЦК та пройти ВЛК, адже їм варто показати людям власний приклад.

Нагадаємо, ми повідомляли, як призиватимуть до війська тіньовиків і фрилансерів.

Також ми інформували, за яких умов поліцейських мобілізуватимуть до ЗСУ.

війна
ЗСУ
блогери
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

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