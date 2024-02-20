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Военный умер через 9 дней после мобилизации — что известно

20 февраля 2024 01:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный умер через 9 дней после мобилизации — что известно
Украинские военнослужащие. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В военной части предоставили подробности обстоятельств смерти военнообязанного Николая Ирзайкина. Ему стало плохо еще за четыре дня до смерти, но мужчина не обращался к врачу.

Об этом стало известно из отчета, предоставленного командованием воинской части , в которой умер мужчина.

Военный умер через девять дней службы

Военный скончался спустя девять дней после мобилизации.

2 февраля мужчина прибыл из Тернопольского ТЦК и был причислен к спискам воинской части. 8 февраля солдат обратился к дежурному фельдшеру с жалобами на плохое самочувствие. После этого он был отправлен в лазарет полевого лагеря.

9 февраля мужчину должны были госпитализировать. Но в 4:50 утра его состояние ухудшилось и солдат упал в обморок.

"Реанимационные меры результата не дали и в 6:00 была констатирована смерть военнослужащего", — говорится в сообщении.

По материалам служебного расследования было установлено, что у солдата Николая Ирзайкина было плохое самочувствие за четыре дня до смерти. Впрочем, к дежурному медику он не обращался.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. ''За'' проголосовало 243 нардепа.

Ранее мы сообщали, что командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов назвал количество людей, которых нужно в этом году мобилизовать. По его словам, сейчас украинской армии стоит мобилизовать 250 тысяч граждан.

смерть
ВСУ
Украина
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военнообязанные
военнослужащие

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