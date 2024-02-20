Военный умер через 9 дней после мобилизации — что известно
В военной части предоставили подробности обстоятельств смерти военнообязанного Николая Ирзайкина. Ему стало плохо еще за четыре дня до смерти, но мужчина не обращался к врачу.
Об этом стало известно из отчета, предоставленного командованием воинской части , в которой умер мужчина.
Военный умер через девять дней службы
Военный скончался спустя девять дней после мобилизации.
2 февраля мужчина прибыл из Тернопольского ТЦК и был причислен к спискам воинской части. 8 февраля солдат обратился к дежурному фельдшеру с жалобами на плохое самочувствие. После этого он был отправлен в лазарет полевого лагеря.
9 февраля мужчину должны были госпитализировать. Но в 4:50 утра его состояние ухудшилось и солдат упал в обморок.
"Реанимационные меры результата не дали и в 6:00 была констатирована смерть военнослужащего", — говорится в сообщении.
По материалам служебного расследования было установлено, что у солдата Николая Ирзайкина было плохое самочувствие за четыре дня до смерти. Впрочем, к дежурному медику он не обращался.
Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. ''За'' проголосовало 243 нардепа.
Ранее мы сообщали, что командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов назвал количество людей, которых нужно в этом году мобилизовать. По его словам, сейчас украинской армии стоит мобилизовать 250 тысяч граждан.
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