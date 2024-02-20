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Військовий помер через 9 днів після мобілізації — що відомо

20 лютого 2024 01:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військовий помер через 9 днів після мобілізації — що відомо
Українські військовослужбовці. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У військовій частині надали подробиці обставин смерті військовозобов'язаного Миколи Ірзайкіна. Йому стало зле ще за чотири дні до смерті, але чоловік не звертався до лікаря.

Про це стало відомо зі звіту, який надало командування військової частини, в якій помер чоловік.

Військовий помер через дев'ять днів служби

Військовий помер через дев’ять днів після мобілізації.

2 лютого чоловік прибув з Тернопільського ТЦК і був зарахований до списків військової частини. 8 лютого солдат звернувся до чергового фельдшера зі скаргами на погане самопочуття. Після цього він був направлений у лазарет польового табору. 

9 лютого чоловіка мали госпіталізувати. Але о 4:50 ранку його стан погіршився і солдат втратив свідомість.

"Реанімаційні заходи результату не дали і о 6:00 була констатована смерть військовослужбовця", — говориться у повідомленні. 

За матеріалами службового розслідування було встановлено, що солдат Микола Ірзайкін мав погане самопочуття за чотири дні до смерті. Втім, до чергового медика він не звертався.

Нагадуємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. ''За'' проголосувало 243 нардепи.

Раніше ми повідомляли, що командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов назвав кількість людей, яких потрібно мобілізувати цьогоріч. За його словами, зараз українському війську варто мобілізувати 250 тисяч громадян.

смерть
ЗСУ
Україна
мобілізація
військовозобов'язані
військовослужбовці

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