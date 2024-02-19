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Рада може розглянути закон про мобілізацію вже цього тижня, — нардеп

19 лютого 2024 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Рада може розглянути закон про мобілізацію вже цього тижня, — нардеп
Тренування батальйону територіальної оборони Києва. Фото: Олександр Ратушняк/LB.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже цього тижня. Крайній термін подачі поправок — 21 лютого.

Про це розповів народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону у понеділок, 19 лютого.

Коли ухвалять закон про мобілізацію

Нардеп вважає, що, попри спірні питання, є всі шанси проголосувати законопроєкт в цілому.

"21 лютого — крайній день подачі поправок. Якщо фахово спрацює, а для цього є всі підстави, Комітет з нацбезпеки оборони й розвідки, і ще цього тижня можна розглянути в другому читанні", — пояснив він.

Є низка питань, по яких досі йде жвава дискусія:

  • демобілізація строковиків;
  • догляд за особою з інвалідністю;
  • відстрочка для викладачів ВНЗ;
  • демобілізація і ротація.

Нагадуємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. ''За'' проголосувало 243 нардепи.

Раніше ми повідомляли, що командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов назвав кількість людей, яких потрібно мобілізувати цьогоріч. За його словами, зараз українському війську варто мобілізувати 250 тисяч громадян.

Боєць полку "Азов" на псевдо "Банкай" заявив, що Україні в ідеалі потрібна не примусова мобілізація, а популяризація війська. Оскільки через дії ТЦК та СП люди вважають, якщо їх заберуть в ЗСУ, то одразу кинуть на штурм, через що вони не хочуть служити.

війна
закон
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

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