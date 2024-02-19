Рада может рассмотреть закон о мобилизации уже на этой неделе, — нардеп
Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении на этой неделе. Крайний срок подачи поправок — 21 февраля.
Об этом рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона в понедельник, 19 февраля.
Когда примут закон о мобилизации
Нардеп считает, что несмотря на спорные вопросы, есть все шансы проголосовать законопроект в целом.
"21 февраля — крайний день подачи поправок. Если профессионально сработает, а для этого есть все основания, Комитет по нацбезопасности обороны и разведки, и еще на этой неделе можно рассмотреть во втором чтении", — пояснил он.
Есть ряд вопросов, по которым до сих пор идет оживленная дискуссия:
- демобилизация срочников;
- уход за лицом с инвалидностью;
- отсрочка для преподавателей ВУЗов;
- демобилизация и ротация
Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. ''За'' проголосовало 243 нардепа.
Ранее мы сообщали, что командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов назвал количество людей, которых нужно в этом году мобилизовать. По его словам, сейчас украинской армии стоит мобилизовать 250 тысяч граждан.
Боец полка "Азов" на псевдо "Банкай" заявил, что Украине в идеале нужна не принудительная мобилизация, а популяризация войска. Поскольку из-за действий ТЦК и СП люди считают, что если их заберут в ВСУ, то сразу бросят на штурм, из-за чего они не хотят служить.
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