Рада может рассмотреть закон о мобилизации уже на этой неделе, — нардеп

Тренировка батальона территориальной обороны Киева. Фото: Александр Ратушняк/LB.ua

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении на этой неделе. Крайний срок подачи поправок — 21 февраля.

Об этом рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона в понедельник, 19 февраля.

Когда примут закон о мобилизации

Нардеп считает, что несмотря на спорные вопросы, есть все шансы проголосовать законопроект в целом.

"21 февраля — крайний день подачи поправок. Если профессионально сработает, а для этого есть все основания, Комитет по нацбезопасности обороны и разведки, и еще на этой неделе можно рассмотреть во втором чтении", — пояснил он.

Есть ряд вопросов, по которым до сих пор идет оживленная дискуссия:

демобилизация срочников;

уход за лицом с инвалидностью;

отсрочка для преподавателей ВУЗов;

демобилизация и ротация

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. ''За'' проголосовало 243 нардепа.

Ранее мы сообщали, что командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов назвал количество людей, которых нужно в этом году мобилизовать. По его словам, сейчас украинской армии стоит мобилизовать 250 тысяч граждан.

Боец полка "Азов" на псевдо "Банкай" заявил, что Украине в идеале нужна не принудительная мобилизация, а популяризация войска. Поскольку из-за действий ТЦК и СП люди считают, что если их заберут в ВСУ, то сразу бросят на штурм, из-за чего они не хотят служить.