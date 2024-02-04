Военный пропал без вести при особых обстоятельствах — порядок действий

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Иногда возникают ситуации, когда военнослужащий исчезает без вести при особых обстоятельствах.

Новини.LIVE в понедельник, 4 февраля, рассказывают порядок действий в случае такой ситуации.

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Исчезновение военного без вести при особых обстоятельствах

Прежде всего, не стоит распространять информацию о военнослужащем в соцсетях, ведь этими данными могут воспользоваться российские оккупанты, а также мошенники.

Также нужно подготовить как можно больше сведений о пропавшем человеке.

Далее стоит обращаться во все органы, которые занимаются поиском пропавших, и сохранять все документы, полученные от них:

в ТЦК или в воинскую часть, откуда человека мобилизовали, ведь там должны сообщить статус человека: пленный или пропавший без вести;

в полицию с заявлением о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы;

в Национальное информационное бюро (НИБ);

к Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести по особым обстоятельствам;

на горячую линию Красного креста: 0 800 332 656 (звонки бесплатные).

Напомним, в Киеве в воскресенье, 4 февраля, прошел митинг родных пленных защитников Мариуполя. Они рассказали о своих эмоциях после проведения Украиною обменов, в которых не возвращают их близких людей.

Также мы писали, что в Николаеве в воскресенье, 4 февраля, прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.