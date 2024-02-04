Військовий зник безвісти за особливих обставин — порядок дій

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Інколи виникають ситуації, коли військовослужбовець зникає безвісти за особливих обставин.

Новини.LIVE у понеділок, 4 лютого, розповідають порядок дій у разі такої ситуації.

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Зникнення військового безвісти за особливих обставин

Насамперед не варто поширювати інформацію про військовослужбовця в соцмережах, адже цими даними можуть скористатися російські окупанти, а також шахраї.

Також потрібно підготувати якомога більше відомостей про зниклу людину.

Далі варто звертатися до всіх органів, які займаються пошуком зниклих, і зберігати усі документи, отримані від них:

до ТЦК чи до військової частини, звідки людину мобілізували, адже там мають повідомити статус людини: полонений чи зниклий безвісти;

до поліції із заявою про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;

до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі;

до Національного інформаційного бюро (НІБ);

до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти з особливих обставин;

на гарячу лінію Червоного хреста: 0 800 332 656 (дзвінки безкоштовні).

Нагадаємо, у Києві в неділю, 4 лютого, відбувся мітинг рідних полонених захисників Маріуполя. Вони розповіли про свої емоції після проведення Україною обмінів, в яких не повертають їх близьких людей.

Також ми писали, що у Миколаєві у неділю, 4 лютого, відбулася акція підтримки українських військовополонених та зниклих безвісти. Люди влаштували автопробіг.