Военным-контрактникам предлагают дополнительные доплаты и льготы — появился законопроект

Украинские военные. Фото: ОП

В Украине предлагают ввести новые доплаты и льготы для военных, которые служат по контракту. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook во вторник, 13 февраля.

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Доплаты и льготы военным

Костенко считает, что нужно, чтобы военные хотели остаться в рядах армии даже после получения права на демобилизацию или завершение контракта.

По его словам, именно поэтому сейчас необходимо трансформировать армию, в которой будут профессиональные мотивированные военнослужащие.

"Для этого украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий. В центре внимания — непосредственные участники боевых действий", — написал нардеп.

Он предлагает соответствующие изменения в законодательство и инициирует законопроект №11012, согласно которому в Украине могут внедрить доплаты, в частности, за уничтожение или захват вражеской техники:

Танк — 200-370 тыс. гривен;

бронеавтомобили или грузовики — 10-30 тыс. гривен;

ЗРК — 200-370 тыс. гривен;

радиолокационные системы ПВО — 200-370 тыс. гривен;

РЭБ — 30-150 тыс. гривен;

БпЛА разведывательного типа — 30-100 тыс. гривен;

БпЛА ударного типа — 30-100 тыс. гривен;

крылатая или баллистическая ракета — 100 тыс. гривен;

военный самолет — 500 тыс. гривен;

военный вертолет — 300 тыс. гривен.

Выплаты будут распространяться и на полицейских особого назначения.

Также дополнительное вознаграждение получат и командиры этих военнослужащих/полицейских:

непосредственный командир — 5%;

командир уровня взвода, командир уровня роты, группы — 3%;

командир уровня батальона — 2%;

командир уровня бригады (полка) — 1%.

Кроме того, предлагается установка ряда надбавок и вознаграждений. В частности, военные, которые во время действия военного положения проходят службу не менее 12 месяцев и минимум полгода принимают участие в боевых действиях, получат должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.

А те, кто проходит службу не менее 24 месяцев, из которых минимум 12 в боевых действиях будут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Одновременно денежную выплату получат бойцы, которые после 24 февраля 2022 года заключили или продлили контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения:

солдатам — 120 тыс. гривен;

сержантам и старшинам — 160 тыс. гривен;

офицерам — 200 тыс. гривен.

Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, предлагается установить ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. гривен.

Скриншот поста Костенко

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