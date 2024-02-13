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Военным-контрактникам предлагают дополнительные доплаты и льготы — появился законопроект

13 февраля 2024 22:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военным-контрактникам предлагают дополнительные доплаты и льготы — появился законопроект
Украинские военные. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине предлагают ввести новые доплаты и льготы для военных, которые служат по контракту. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в Facebook во вторник, 13 февраля.

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Костенко считает, что нужно, чтобы военные хотели остаться в рядах армии даже после получения права на демобилизацию или завершение контракта.

По его словам, именно поэтому сейчас необходимо трансформировать армию, в которой будут профессиональные мотивированные военнослужащие.

"Для этого украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий. В центре внимания — непосредственные участники боевых действий", — написал нардеп.

Он предлагает соответствующие изменения в законодательство и инициирует законопроект №11012, согласно которому в Украине могут внедрить доплаты, в частности, за уничтожение или захват вражеской техники:

  • Танк — 200-370 тыс. гривен;
  • бронеавтомобили или грузовики — 10-30 тыс. гривен;
  • ЗРК — 200-370 тыс. гривен;
  • радиолокационные системы ПВО — 200-370 тыс. гривен;
  • РЭБ — 30-150 тыс. гривен;
  • БпЛА разведывательного типа — 30-100 тыс. гривен;
  • БпЛА ударного типа — 30-100 тыс. гривен;
  • крылатая или баллистическая ракета — 100 тыс. гривен;
  • военный самолет — 500 тыс. гривен;
  • военный вертолет — 300 тыс. гривен.

Выплаты будут распространяться и на полицейских особого назначения.

Также дополнительное вознаграждение получат и командиры этих военнослужащих/полицейских:

  • непосредственный командир — 5%;
  • командир уровня взвода, командир уровня роты, группы — 3%;
  • командир уровня батальона — 2%;
  • командир уровня бригады (полка) — 1%.

Кроме того, предлагается установка ряда надбавок и вознаграждений. В частности, военные, которые во время действия военного положения проходят службу не менее 12 месяцев и минимум полгода принимают участие в боевых действиях, получат должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.

А те, кто проходит службу не менее 24 месяцев, из которых минимум 12 в боевых действиях будут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Одновременно денежную выплату получат бойцы, которые после 24 февраля 2022 года заключили или продлили контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения:

  • солдатам — 120 тыс. гривен;
  • сержантам и старшинам — 160 тыс. гривен;
  • офицерам — 200 тыс. гривен.

Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, предлагается установить ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. гривен.

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Скриншот поста Костенко

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Кроме того, юрист Арина Швец в комментарии Новини.LIVE рассказала, как действовать, если раненому военному не платят средства.

Верховная Рада
ВСУ
деньги
военные
зарплата
война в Украине

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