Військовим-контрактникам пропонують додаткові доплати і пільги — з'явився законопроєкт

Українські військові. Фото: ОП

В Україні пропонують запровадити нові доплати та пільги для військових, що служать за контрактом. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Про це повідомив народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко у Facebook у вівторок, 13 лютого.

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Костенко вважає, що потрібно, аби військові хотіли залишитися у лавах армії, навіть після отримання права на демобілізацію чи завершення контракту.

За його словами, саме тому зараз необхідно трансформувати армію, в якій будуть професійні мотивовані військовослужбовці.

"Для цього українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг та гарантій. В центрі уваги — безпосередні учасники бойових дій", — написав нардеп.

Він пропонує відповідні зміни до законодавства та ініціює законопроєкт №11012, згідно з яким в Україні можуть впровадити доплати, зокрема за знищення або захоплення ворожої техніки:

Танк — 200-370 тис. гривень;

бронеавтомобілі або вантажівки — 10-30 тис. гривень;

ЗРК — 200-370 тис. гривень;

радіолокаційні системи ППО — 200-370 тис. гривень;

РЕБ — 30-150 тис. гривень;

БпЛА розвідувального типу — 30-100 тис. гривень;

БпЛА ударного типу — 30-100 тис. гривень;

крилата або балістична ракета — 100 тис. гривень;

військовий літак — 500 тис. гривень;

військовий вертоліт — 300 тис. гривень.

Виплати поширюватимуться і на поліцейських особливого призначення.

Також додаткову винагороду матимуть і командири цих військовослужбовців/поліцейських:

безпосередній командир — 5%;

командир рівня взводу, командир рівня роти, групи — 3%;

командир рівня батальйону — 2%;

командир рівня бригади (полку) — 1%.

Крім того, пропонується встановлення низки надбавок і винагород. Зокрема, військові, які під час дії воєнного стану проходять службу не менше 12 місяців та мінімум пів року беруть участь у бойових діях, отримають посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5.

А ті, хто проходить службу не менше 24 місяців, з яких мінімум 12 у бойових діях, отримуватимуть посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Водночас одноразову грошову виплату отримають бійці, які після 24 лютого 2022 року уклали чи продовжили контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану:﻿

солдатам — 120 тис. гривень;

сержантам і старшинам — 160 тис. гривень;

офіцерам — 200 тис. гривень.

Для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити, пропонується встановити щомісячну додаткову винагороду в розмірі 10 тис. гривень.

Скриншот допису Костенка

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