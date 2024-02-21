Денежная помощь за контракт с ВСУ — как изменились выплаты в 2024 году

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине в 2024 году изменились размеры единовременного пособия военнослужащим в случае подписания контракта с Вооруженными Силами. Эксперты рассказали, на какие суммы можно рассчитывать и кто имеет право на такие выплаты.

Об этом сообщили представители Министерства обороны.

Помощь за первый контракт с ВСУ

Как отмечается, размер единовременного пособия при подписании первого контракта с ВСУ зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, утверждаемого ежегодно в госбюджете. В 2023 году он составлял 2 684 грн, а с 1 января 2024-го вырос до 3 028 грн.

Учитывая это, военный, заключив контракт, может рассчитывать на следующие суммы:

для лиц рядового состава — 24 224 грн (восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

для лиц сержантского и старшинского состава — 27 252 грн (девять размеров прожиточного минимума);

для лиц офицерского состава — 30 280 грн (десять размеров прожиточного минимума).

На такие выплаты могут претендовать военные:

которых назначили на должности рядового состава сроком три года;

которых назначили на должности сержантского и старшинского состава на три года и выше;

которых назначили на должности офицерского состава — один год и более;

заключившие контракт сроком на пять лет и более, среди военных, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после получения образования в высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка по госзаказу), при условии исполнения обязанностей по соответствующим должностям.

Как получить помощь за первый контракт

Для того, чтобы получить единовременную денежную помощь, необходимо написать рапорт на имя командира.

Выплату военнослужащему производят после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по соответствующей должности на основе приказа командира.

В то же время есть случаи, когда помощь не выплатят. А именно:

для лиц рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой — на должность сержантского и старшинского состава;

для лиц сержантского и старшинского состава, которых во время действия контракта приняли на службу по контракту лиц офицерского состава;

для лиц офицерского состава, подписавших во время кадровой службы контракт;

в случае продления службы по новому контракту;

в случае повторного принятия на службу по контракту лиц, уволенных со службы по контракту;

в случае подписания контракта для прохождения военной службы в ВСУ лицами, уволенными со службы по контракту, других военных формирований, а также из правоохранительных органов.

Источник: armyinform

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы", предусматривающий новые доплаты и льготы военным. В частности, в документе предлагают внести дополнительное вознаграждение военнослужащим и полицейским особого назначения.

Также мы сообщали, что увольняемые со службы в Украине военные имеют право на определенное денежное обеспечение. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.