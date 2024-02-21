Грошова допомога за контракт із ЗСУ — як змінились виплати у 2024 році

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні у 2024 році змінилися розміри одноразової допомоги військовослужбовцям у разі підписання контракту зі Збройними Силами. Експерти розповіли, на які зараз суми можна розраховувати та хто має право на такі виплати.

Про це повідомили представники Міністерства оборони.

Допомога за перший контракт із ЗСУ

Як зазначається, розмір одноразової допомоги за підписання першого контракту із ЗСУ залежить від прожиткового мінімуму працездатних осіб, який затверджується щороку у держбюджеті. У 2023 році він становив 2684 грн, а з 1 січня 2024-го зріс до 3028 грн.

З огляду на це, військовий, уклавши контракт, може розраховувати на такі суми:

для осіб рядового складу — 24 224 грн (вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

для осіб сержантського і старшинського складу — 27 252 грн (дев’ять розмірів прожиткового мінімуму);

для осіб офіцерського складу — 30 280 грн (десять розмірів прожиткового мінімуму).

На такі виплати можуть претендувати військові:

яких призначили на посади рядового складу терміном на три роки;

яких призначили на посади сержантського та старшинського складу на три роки і вище;

яких призначили на посади офіцерського складу — один рік і більше;

які уклали контракт терміном на п'ять років і більше, серед військових, яких призначили на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після здобуття освіти у вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка за держзамовленням), за умови виконання обов’язків за відповідними посадами.

Як отримати допомогу за перший контракт

Для того, щоб отримати одноразову грошову допомогу, необхідно написати рапорт на ім’я командира.

Виплату військовослужбовцю здійснять після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за відповідною посадою на основі наказу командира.

Водночас, є випадки, коли допомогу не виплатять. А саме:

для осіб рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу;

для осіб сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийняли на службу за контрактом осіб офіцерського складу;

для осіб офіцерського складу, які під час кадрової служби підписали контракт;

у разі продовження служби за новим контрактом;

у разі повторного прийняття на службу за контрактом осіб, звільнених зі служби за контрактом;

у разі підписання контракту для проходження військової служби у ЗСУ особами, звільненими зі служби за контрактом, з інших військових формувань, а також з правоохоронних органів.

Джерело: armyinform

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до кількох законодавчих актів України, що стосуються мотивації військової служби", який передбачає нові доплати та пільги військовим. Зокрема, у документі пропонують внести додаткову винагороду військовослужбовцям та поліцейським особливого призначення.

Також ми повідомляли, що військові, які звільняються зі служби в Україні, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.