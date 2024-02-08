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"Азов" запрошує на роботу анестезіолога — яка зарплата та обов'язки

8 лютого 2024 04:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Робота в "Азов" - Азов запрошує на роботу анестезіолога — яка зарплата та обов'язки
Боєць "Азову". Фото: Азов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Легендарна бригада "Азов" НГУ шукає спеціалістів. Анестезіологу обіцяють високу зарплатню у розмірі від 25 000 до 125 000 грн. Уипадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії Анестезіолог на сайті з пошуку роботи Work.ua

Вакансія анестезіолог в "Азов" — які обовʼязки

Серед завдань спеціаліста:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних.

Вимоги до кандидата

  • вища медична освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови роботи в "Азов"

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що "Азов" пропонує роботу зв'язківцям. Серед умінь кандидата повинні бути обслуговування та контроль роботи засобів військового зв’язку, відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій,
шифрування військових повідомлень, перехоплення інформації супротивника та інші.

Також ми повідомляли, що азовці запрошують на роботу електромонтера. Серед основних обов'язків фахівців — діагностика та ремонт систем авто, монтаж та заміна електричних компонентів, а також використання спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення.

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армія
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полк "Азов"
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