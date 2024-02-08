Робота в "Азов" - Азов запрошує на роботу анестезіолога — яка зарплата та обов'язки

Боєць "Азову". Фото: Азов

Легендарна бригада "Азов" НГУ шукає спеціалістів. Анестезіологу обіцяють високу зарплатню у розмірі від 25 000 до 125 000 грн. Уипадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії Анестезіолог на сайті з пошуку роботи Work.ua

Вакансія анестезіолог в "Азов" — які обовʼязки

Серед завдань спеціаліста:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;

збір та обробка санітарних даних.

Вимоги до кандидата

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови роботи в "Азов"

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що "Азов" пропонує роботу зв'язківцям. Серед умінь кандидата повинні бути обслуговування та контроль роботи засобів військового зв’язку, відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій,

шифрування військових повідомлень, перехоплення інформації супротивника та інші.

Також ми повідомляли, що азовці запрошують на роботу електромонтера. Серед основних обов'язків фахівців — діагностика та ремонт систем авто, монтаж та заміна електричних компонентів, а також використання спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення.