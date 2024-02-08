Работа в "Азов" - Азов приглашает на работу анестезиолога - какая зарплата и обязанности

"Азов" приглашает на работу анестезиолога — какая зарплата и обязанности
Легендарная бригада "Азов" НГУ ищет специалистов. Анестезиологу обещают высокую з/п в размере от 25 000 до 125 000 грн. В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua.
Вакансия анестезиолог в "Азов" — какие обязанности
Среди задач специалиста:
- предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных
Требования к кандидату
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
Условия работы в "Азов"
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.
Напомним, что "Азов" предлагает работу связным. Среди умений кандидата должны быть обслуживание и контроль работы средств военной связи, восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий,
шифрование военных сообщений, перехват информации противника и другие.
Также мы сообщали, что азовцы приглашают на работу электромонтера. Среди основных обязанностей специалистов — диагностика и ремонт систем авто, монтаж и замена электрических компонентов, а также использование специализированного оборудования и программного обеспечения.
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