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"Азов" приглашает на работу анестезиолога — какая зарплата и обязанности

8 февраля 2024 04:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Работа в "Азов" - Азов приглашает на работу анестезиолога - какая зарплата и обязанности
Боец "Азова". Фото: Азов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Легендарная бригада "Азов" НГУ ищет специалистов. Анестезиологу обещают высокую з/п в размере от 25 000 до 125 000 грн. В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua.

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Скриншот вакансии Анестезиолог на сайте по поиску работы Work.ua

Вакансия анестезиолог в "Азов" — какие обязанности

Среди задач специалиста:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных

Требования к кандидату

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Условия работы в "Азов"

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Напомним, что "Азов" предлагает работу связным. Среди умений кандидата должны быть обслуживание и контроль работы средств военной связи, восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий,
шифрование военных сообщений, перехват информации противника и другие.

Также мы сообщали, что азовцы приглашают на работу электромонтера. Среди основных обязанностей специалистов — диагностика и ремонт систем авто, монтаж и замена электрических компонентов, а также использование специализированного оборудования и программного обеспечения.

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армия
военный призыв
полк "Азов"
мобилизация

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