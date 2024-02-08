Работа в "Азов" - Азов приглашает на работу анестезиолога - какая зарплата и обязанности

Боец "Азова". Фото: Азов

Легендарная бригада "Азов" НГУ ищет специалистов. Анестезиологу обещают высокую з/п в размере от 25 000 до 125 000 грн. В случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

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Вакансия анестезиолог в "Азов" — какие обязанности

Среди задач специалиста:

предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных

Требования к кандидату

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Условия работы в "Азов"

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Напомним, что "Азов" предлагает работу связным. Среди умений кандидата должны быть обслуживание и контроль работы средств военной связи, восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий,

шифрование военных сообщений, перехват информации противника и другие.

Также мы сообщали, что азовцы приглашают на работу электромонтера. Среди основных обязанностей специалистов — диагностика и ремонт систем авто, монтаж и замена электрических компонентов, а также использование специализированного оборудования и программного обеспечения.