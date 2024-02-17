Бійці "Азова" знищили російського комбата в лісах під Кремінною

Український військовий на фронті. Фото: Азов

Українські захисники продовжують міцно обороняти територію нашої країни від російських загарбників. Цього разу в лісах під Кремінною, що на Луганщині, воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищили російського комбата.

Про це повідомила пресслужба "Азову" в п'ятницю, 16 лютого.

Робота військових "Азову" на фронті

"Артилерія бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдала удару по ворожому бліндажу. Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира, тіло якого намагаються евакуювати у Кремінну", — додали у пресслужбі.

Також піхотинці бригади "Азов" у лісах під Кремінною не втрачають пильність та працюють у будь-яких погодних умовах.

Український військовий на фронті. Фото: Азов

"Піхота бригади "Азов" у лісах під Кремінною. Бійці не втрачають пильність навіть у хвилини відносної тиші. Кожен із них підготовлений до бойових дій у будь-яких погодних умовах", — наголосили у повідомленні.

Український військовий на фронті. Фото: Азов

Український військовий на фронті. Фото: Азов

Раніше в "Азові" показали роботу української артилерії під Кремінною. На цьому напрямку вже впродовж довгого часу тривають бої у Серебрянському лісі.

Також ми писали, що до складу "Азову" приєдналися воїни загону спецпризначення "Любарт" Сил спеціальних операцій України.