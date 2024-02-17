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Бойцы "Азова" уничтожили российского комбата в лесах под Кременной

17 февраля 2024 20:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Бойцы "Азова" уничтожили российского комбата в лесах под Кременной
Украинский военный на фронте. Фото: Азов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские защитники продолжают крепко оборонять территорию нашей страны от российских захватчиков. На этот раз в лесах под Кременной на Луганщине воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российского комбата.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова" в пятницу, 16 февраля.

Работа военных "Азова" на фронте

"Артиллерия бригады во взаимодействии с аэроразведкой нанесла удар по вражескому блиндажу. Радиоперехваты оккупантов засвидетельствовали смерть российского командира, тело которого пытаются эвакуировать в Кременную", — добавили в пресс-службе.

Также пехотинцы бригады "Азов" в лесах под Кременной не теряют бдительность и работают в любых погодных условиях.

украинские военные уничтожили российского комбата
Украинский военный на фронте. Фото: Азов

"Пехота бригады "Азов" в лесах под Кременной. Бойцы не теряют бдительность даже в минуты относительной тишины. Каждый из них подготовлен к боевым действиям в любых погодных условиях", — отметили в сообщении.

украинские военные уничтожили российского комбата
Украинский военный на фронте. Фото: Азов
украинские военные уничтожили российского комбата
Украинский военный на фронте. Фото: Азов

Ранее в "Азове" показали работу украинской артиллерии под Кременной. На этом направлении уже долгое время продолжаются бои в Серебрянском лесу.

Также мы писали, что к составу "Азова" присоединились воины спецназа "Любарт" Сил специальных операций Украины.

Нацгвардия
Луганская область
полк "Азов"
война в Украине
Россия

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