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Депутат Шевченко пояснив, чому військовим не можуть підвищити зарплату

19 лютого 2024 22:34
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Депутат Шевченко пояснив, чому військовим не можуть підвищити зарплату
Народний депутат України Євген Шевченко. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Підвищення заробітньої плати військовим збільшило б мотивацію мобілізуватись до лав Збройних сил України. Однак, оскільки ці виплати йдуть з внутрішніх надходжень країни, наразі це малоймовірно. 

Про це повідомив народний депутат Євген Шевченко в ефірі Вечір.LIVE.

Чому військовим не підвищують зарплати

Щоб мотивувати людей добровільно вступати до лав ЗСУ, деякі депутати пропонують платити вищі зарплати.

"Я з військовими спілкуюсь, і я скажу так — якщо б була гарантована оплата 100 000 грн на місяць, добровільно багато людей зараз би пішли на фронт", — вважає нардеп.

Однак зробити це не так вже й легко, коли в країні економіка впала на 50%.

"Ми як держава взяли на себе зобовʼязання перед західними партнерами — ми фінансуємо особовий склад тільки з тих коштів, які ми отримуємо з внутрішніх надходжень, тобто через плату податків, надходжень через акцизи і таке інше", — пояснив Євген Шевченко. 

Тож поки економіка України не відновиться, платити військовим більші суми з внутрішніх надходжень виглядає малоймовірним. 

Нагадаємо, на сайті Президента України зареєстрували законопроєкт про демобілізацію підприємців з метою наповнення бюджету України.

зарплати
Євген Шевченко
ЗСУ
гроші
мобілізація

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