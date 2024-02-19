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Депутат Шевченко объяснил, почему военным не могут повысить зарплату

19 февраля 2024 22:34
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Депутат Шевченко объяснил, почему военным не могут повысить зарплату
Народный депутат Украины Евгений Шевченко. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Повышение заработной платы военным увеличило мотивацию мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Однако, поскольку эти выплаты идут из внутренних доходов страны, пока это маловероятно.

Об этом сообщил народный депутат Евгений Шевченко в эфире Вечір.LIVE.

Почему военным не повышают зарплаты

Чтобы мотивировать людей добровольно вступать в ряды ВСУ, некоторые депутаты предлагают платить более высокие зарплаты.

"Я с военными общаюсь, и я скажу так — если бы была гарантирована оплата 100 000 грн в месяц, добровольно многие сейчас бы пошли на фронт", — считает нардеп.

Однако сделать это не так уж легко, когда в стране экономика упала на 50%.

"Мы как государство взяли на себя обязательства перед западными партнерами — мы финансируем личный состав только из тех средств, которые мы получаем из внутренних поступлений, то есть через плату налогов, поступлений через акцизы и так далее", — пояснил Евгений Шевченко.

Так что, пока экономика Украины не восстановится, платить военным большие суммы из внутренних поступлений выглядит маловероятным.

Напомним, на сайте Президента Украины зарегистрировали законопроект о демобилизации предпринимателей с целью наполнения бюджета Украины.

зарплаты
Евгений Шевченко
ВСУ
деньги
мобилизация

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