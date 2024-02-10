Українець рік ігнорував бойову повістку через хворобу — як його покарали

Український військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовозобов'язаний українець з Тернопільської області успішно пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, за якою мав відправитися у навчальний центр разом з іншими мобілізованими. Проте, замість цього ухилянт встиг відпочити у Карпатах та майже рік уникав призову, виправдовуючи свої дії хворобою та страхом.

Деталі справи відомо з вироку Тернопільського міського районного суду Тернопільської області.

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Так, відповідно до матеріалів справи, чоловік, який є фізичною особою-підприємцем (ФОП), офіційно стояв на військовому обліку як військовозобов’язана особа. 5 грудня 2022 року військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Оскільки у чоловіка не було підстав для отримання відстрочки від мобілізації, 7 грудня того ж року йому вручили під підпис мобілізаційне розпорядження.

11 грудня мобілізований мав приїхати до ТЦК та СП, звідки його мали відправити у навчальний центр. Проте, у зазначену дату підприємець так і не явився. Відповідно його дії були кваліфіковані як ухилення від військової служби, а матеріали передані до суду.

Під час допиту чоловік свою вину не визнав. Свої дії він виправдовував хворобою.

Так, за версією жителя Тернопільської області, після отримання бойової повістки він відправився "на один із заходів" до Карпат (Соколівський район Львівської області). Там українець нібито захворів, а саме його почав мучити "сильний біль в попереку".

У зв'язку з поганим самопочуттям чоловік зателефонував сімейному лікарю, яка порадила чоловіку випити парацетамол, а у разі погіршення стану, звернутися до місцевих медиків. Ухилянт пройшов обстеження в Моршинському санаторії, і там у нього виявили "підозру на пієлонефрит".

Чоловік виправдовувався, що нібито намагався попередити ТЦК та СП завчасно про свій стан, проте ніхто не брав слухавки. Спроби додзвонитись він робив 9 грудня та 11 грудня.

Підприємець запевнив суд, що насправді готувався до проходження військової служби та навіть придбав необхідні речі.

"Зібрав рюкзак та планував приїхати в Тернопіль зранку 11 грудня 2022 року, щоб о 19.00 годині прибути у військкомат. Він розумів наслідки неявки у вказаний у повістці час, а саме настання кримінальної відповідальності за ухилення, однак не зміг з’явитися за станом здоров’я та вважає причину своєї неявки поважною, при цьому наміру ухилитися від явки у військкомат у нього не було", — зазначається у вироку.

Українець стверджував, що після 11 грудня "проходив лікування, а саме займався нетрадиційними методами лікування, гімнастикою".

У ТЦК чоловік не приходив, бо розумів, що йому загрожує покарання. Окрім того, ухилянт боявся, що після мобілізації його "можуть вбити на війні".

Зі слів співробітника ТЦК, який брав участь у засіданні суду, під час вручення повістки підприємець переконував у своїй неготовності служити. Свідку тоді здалося, що українець "шукає варіанти як ухилитися".

Тож, вислухавши усі сторони, суд прийняв рішення засудити чоловіка до трьох років ув’язнення.

Скриншот вироку Тернопільського міськрайонного суду

Раніше ми писали, житель з Івано-Франківської області подав на розлучення, щоб уникнути мобілізації, але історія закінчилася трагічно.

Нагадаємо, ми розповідали, у Львові працівник ТЦК отримав покарання за незаконне зняття з обліку 10 офіцерів запасу.

Також ми повідомляли, у Чернігові чоловік зі зламаною ключицею відмовився мобілізуватися — що вирішив суд.