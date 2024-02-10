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Готовился к службе, но заболел — как украинец год избегал мобилизации

10 февраля 2024 08:17
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Украинец год игнорировал боевую повестку из-за болезни — как его наказали
Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военнообязанный украинец из Тернопольской области успешно прошел ВВК и получил боевую повестку, за которой должен был отправиться в учебный центр вместе с другими мобилизованными. Однако вместо этого уклонист успел отдохнуть в Карпатах и почти год избегал призыва, оправдывая свои действия болезнью и страхом.

Детали дела известны из приговора Тернопольского городского районного суда Тернопольской области.

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Так, согласно материалам дела, мужчина, являющийся физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), официально стоял на военном учете как военнообязанное лицо. 5 декабря 2022 года военно-врачебная комиссия признала его пригодным к военной службе.

Поскольку у мужчины не было оснований для получения отсрочки от мобилизации, 7 декабря того же года ему было вручено под подпись мобилизационное распоряжение.

11 декабря мобилизованный должен был приехать в ТЦК и СП, откуда его должны были отправить в учебный центр. Однако в указанную дату предприниматель так и не явился. Соответственно, его действия были квалифицированы как уклонение от военной службы, а материалы переданы в суд.

Во время допроса мужчина свою вину не признал. Свои действия он оправдывал болезнью.

Так, по версии жителя Тернопольской области, после получения боевой повестки он отправился "на одно из мероприятий" в Карпаты (Соколовский район Львовской области). Там украинец якобы заболел, а именно его начал мучить "сильная боль в пояснице".

В связи с плохим самочувствием мужчина позвонил семейному врачу, который посоветовал мужчине выпить парацетамол, а в случае ухудшения состояния обратиться к местным медикам. Уклонист прошел обследование в Моршинском санатории, и там у него обнаружили "подозрение на пиелонефрит".

Мужчина оправдывался, что якобы пытался предупредить ТЦК и СП раньше о своем состоянии, однако никто не брал трубку. Попытки дозвониться он предпринимал 9 декабря и 11 декабря.

Предприниматель заверил суд, что действительно готовился к прохождению военной службы и даже приобрел необходимые вещи.

"Собрал рюкзак и планировал приехать в Тернополь утром 11 декабря 2022 года, чтобы в 19.00 прибыть в военкомат. Он понимал последствия неявки в указанное в повестке время, а именно наступление уголовной ответственности за уклонение, однако не смог появиться по состоянию здоровья и считает причину своей неявки уважительной, при этом намерения уклониться от явки в военкомат у него не было", — говорится в приговоре.

Украинец утверждал, что после 11 декабря "проходил лечение, а именно занимался нетрадиционными методами лечения, гимнастикой".

В ТЦК мужчина не приходил, потому что понимал, что ему грозит наказание. Кроме того, уклонист боялся, что после мобилизации его "могут убить на войне".

По словам сотрудника ТЦК, участвовавшего в заседании суда, во время вручения повестки предприниматель убеждал в своей неготовности служить. Свидетелю тогда показалось, что украинец "ищет варианты как увернуться".

Выслушав все стороны, суд принял решение приговорить мужчину к трем годам заключения.

 

Украинец год игнорировал боевую повестку из-за болезни — как его наказали
Скриншот приговора Тернопольского горрайонного суда

Ранее мы писали, житель Ивано-Франковской области подал на развод, чтобы избежать мобилизации, но история закончилась трагически.

Напомним, мы рассказывали, что во Львове работник ТЦК получил наказание за незаконное снятие с учета 10 офицеров запаса.

Также мы сообщали, что в Чернигове мужчина со сломанной ключицей отказался мобилизоваться — что решил суд.

война
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Украина
мобилизация
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уклонисты

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