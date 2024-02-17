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Група ухилістів за 10 тис. доларів намагалася незаконно потрапити до Молдови

17 лютого 2024 13:21
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Група ухилістів за 10 тис. доларів намагалася незаконно потрапити до Молдови
Група ухилистів на кордоні. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прикордонники Чернівецького загону затримали групу чоловіків, які планують нелегально перетнути кордон у районі ділянки Кельменці. Вони хотіли вночі доїхати мікроавтобусом до кордону, а потім пішки перейти її.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у суботу, 17 лютого.

Незаконно перетин кордону

Місцевий мешканець, який заявляв про знання всіх прикордонних ділянок, запропонував свої послуги та автомобіль для доставлення порушників до Молдови, встановлюючи вартість у діапазоні від 6 до 10 тисяч доларів за кожного.

Група ухилістів на кордоні
Група ухилистів на кордоні. Фото: ДПСУ

Коли порушники вирушили до кордону, прикордонники, які стежили за їхніми діями, зупинили за 300 метрів до державного кордону.

Група ухилістів на кордоні
Група ухилистів на кордоні. Фото: ДПСУ

Попри близькість до мети, група ігнорувала накази правоохоронців, що змусило їх застосувати запобіжні постріли для зупинки.

"Розуміючи, що вони близькі до мети, порушники не реагували на вимоги правоохоронців, тому зупиняти авто довелося із запобіжними пострілами. У результаті прикордонники затримали водія та 10 осіб, мешканців Чернівецької, Тернопільської та Київської областей", - повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, ДБР висунула звинувачення депутату міської ради Семенівки у Чернігівській області. Мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував виплати як військовий.

Раніше прикордонники затримали сімох ухилянтів, які намагалися на двох човнах відплисти до Угорщини. Чоловіки скористалися послугами переправників, яким мали сплатити чималу суму за послуги.

Молдова
кордон
прикордонники
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
арешт
ухилянти

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