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Группа уклонистов за 10 тыс. долларов пыталась незаконно попасть в Молдову

17 февраля 2024 13:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Группа уклонистов за 10 тыс. долларов пыталась незаконно попасть в Молдову
Группа уклонистов на границе. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пограничники Черновицкого отряда задержали группу мужчин, планирующих нелегально пересечь границу в районе участка Кельменцы. Они хотели ночью доехать на микроавтобусе к границе, а затем пешком перейти её.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в субботу, 17 февраля.

Незаконно пересечение границы

Местный житель, заявлявший о знании всех пограничных участков, предложил свои услуги и автомобиль для доставки нарушителей в Молдову, устанавливая стоимость в диапазоне от 6 до 10 тысяч долларов за каждого.

Группа уклонистов на границе
Группа уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

Когда нарушители отправились к границе, пограничники, следившие за их действиями, остановили их за 300 метров до государственной границы.

Группа уклонистов на границе
Группа уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

Несмотря на близость к цели, группа игнорировала приказы правоохранителей, что вынудило их применить предупредительные выстрелы для остановки.

"Понимая, что они близки к цели, нарушители не реагировали на требования правоохранителей, поэтому останавливать авто пришлось с предупредительными выстрелами. В результате пограничники задержали водителя и 10 человек, жителей Черновицкой, Тернопольской и Киевской областей", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, ГБР выдвинула обвинение депутату городского совета Семеновки в Черниговской области. Мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал выплаты, как военный.

Ранее пограничники задержали семерых уклонистов, пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были оплатить немалую сумму за услуги.

Молдова
граница
пограничники
военный призыв
мобилизация
война в Украине
арест
уклонисты

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