Группа уклонистов за 10 тыс. долларов пыталась незаконно попасть в Молдову
Пограничники Черновицкого отряда задержали группу мужчин, планирующих нелегально пересечь границу в районе участка Кельменцы. Они хотели ночью доехать на микроавтобусе к границе, а затем пешком перейти её.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в субботу, 17 февраля.
Незаконно пересечение границы
Местный житель, заявлявший о знании всех пограничных участков, предложил свои услуги и автомобиль для доставки нарушителей в Молдову, устанавливая стоимость в диапазоне от 6 до 10 тысяч долларов за каждого.
Когда нарушители отправились к границе, пограничники, следившие за их действиями, остановили их за 300 метров до государственной границы.
Несмотря на близость к цели, группа игнорировала приказы правоохранителей, что вынудило их применить предупредительные выстрелы для остановки.
"Понимая, что они близки к цели, нарушители не реагировали на требования правоохранителей, поэтому останавливать авто пришлось с предупредительными выстрелами. В результате пограничники задержали водителя и 10 человек, жителей Черновицкой, Тернопольской и Киевской областей", — сообщили в ГПСУ.
Напомним, ГБР выдвинула обвинение депутату городского совета Семеновки в Черниговской области. Мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал выплаты, как военный.
Ранее пограничники задержали семерых уклонистов, пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправителей, которым должны были оплатить немалую сумму за услуги.
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