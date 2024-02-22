Мобілізація в Україні 2024 — хто має право вручати повістки, окрім ТЦК

Співробітники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

У зв'язку з військовою агресією росії, яка триває вже два роки, в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Як правило, цей документ виписують представники ТЦК. Проте його вручити можуть й інші уповноважені особи.

Про це розповіла представниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея в коментарі "Суспільне".

Хто може вручати повістки військовозобов'язаним 2024 року

Так, за її словами, окрім співробітників ТЦК та СП вручати повістки військовозобов'язаним громадянам мають право:

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій (лише на місці роботи та за наявності відповідного розпорядження начальника ТЦК та СП);

керівники закладів освіти;

працівники органів місцевого самоврядування;

працівники ЖЕКів;

голови ОСББ;

сільські старости (голови);

інші уповноважені особи.

Важливий нюанс: право вручати повістку підтверджується відповідним розпорядженням начальника ТЦК та СП.

Можна перевірити службові посвідчення цих осіб і наявність розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток.

Які види повісток існують в Україні

Наразі у нашій державі діють три види повісток, а саме:

повістка для уточнення даних — вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місця роботи військовозобов'язаних тощо;

— вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місця роботи військовозобов'язаних тощо; повістка на проходження ВЛК — вручають за підписом начальника ТЦК. Вона зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби;

— вручають за підписом начальника ТЦК. Вона зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби; мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка" — вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Раніше ми повідомляли, коли військовозобов'язаний або резервіст може не йти до ТЦК.

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