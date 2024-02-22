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Хто вручатиме українцям повістки 2024 року — повноваження є не лише у ТЦК

22 лютого 2024 05:38
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто має право вручати повістки, окрім ТЦК
Співробітники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

У зв'язку з військовою агресією росії, яка триває вже два роки, в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Як правило, цей документ виписують представники ТЦК. Проте його вручити можуть й інші уповноважені особи. 

Про це розповіла представниця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея в коментарі "Суспільне".

Хто може вручати повістки військовозобов'язаним 2024 року

Так, за її словами, окрім співробітників ТЦК та СП вручати повістки військовозобов'язаним громадянам мають право:

  • роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій (лише на місці роботи та за наявності відповідного розпорядження начальника ТЦК та СП);
  • керівники закладів освіти;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • працівники ЖЕКів;
  • голови ОСББ;
  • сільські старости (голови);
  • інші уповноважені особи.

Важливий нюанс: право вручати повістку підтверджується відповідним розпорядженням начальника ТЦК та СП.

Можна перевірити службові посвідчення цих осіб і наявність розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток. 

Які види повісток існують в Україні 

Наразі у нашій державі діють три види повісток, а саме:

  • повістка для уточнення даних — вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місця роботи військовозобов'язаних тощо;
  • повістка на проходження ВЛК — вручають за підписом начальника ТЦК. Вона зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби;
  • мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка" — вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

 

Раніше ми повідомляли, коли військовозобов'язаний або резервіст може не йти до ТЦК

Нагадаємо, ми писали, чи можна українцям відмовитися від повістки на роботі та які чекають наслідки

Також ми інформували, де працівники ТЦК та СП мають право вручати повістки.

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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