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Кто будет вручать украинцам повестки в 2024 году — полномочия есть не только у ТЦК

22 февраля 2024 05:38
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кто имеет право вручать повестки, кроме ТЦК
Сотрудники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор

В связи с продолжающейся уже два года военной агрессией россии в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Как правило, этот документ выписывают представители ТЦК. Однако его вручить могут и другие уполномоченные лица.

Об этом рассказала представительница территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея в комментарии "Суспільне".

Кто может вручать повестки военнообязанным в 2024 году

Так, по ее словам, кроме сотрудников ТЦК и СП вручать повестки военнообязанным гражданам вправе:

  • работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций (лишь на месте работы и при наличии соответствующего распоряжения начальника ТЦК и СП);
  • руководители учебных заведений;
  • работники органов местного самоуправления;
  • работники ЖЭКов;
  • председатели ОСМД;
  • сельские старосты (головы);
  • другие уполномоченные лица.

Важный аспект: право вручать повестку подтверждается соответствующим распоряжением начальника ТЦК и СП.

Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток.

Какие виды повесток существуют в Украине

Сейчас в нашем государстве действуют три вида повесток, а именно:

  • повестка для уточнения данных — вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, местах работы военнообязанных и т.п.;
  • повестка на прохождение ВЛК — вручают за подписью начальника ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе;
  • мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка" — вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

 

Ранее мы сообщали, когда военнообязанный или резервист может не идти в ТЦК.

Напомним, мы писали, можно ли украинцам отказаться от повестки на работе и какие последствия.

Также мы информировали, где работники ТЦК и СП имеют право вручать повестки.

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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