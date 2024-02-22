Мобилизация в Украине 2024 — кто имеет право вручать повестки, кроме ТЦК

Кто будет вручать украинцам повестки в 2024 году — полномочия есть не только у ТЦК
В связи с продолжающейся уже два года военной агрессией россии в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Как правило, этот документ выписывают представители ТЦК. Однако его вручить могут и другие уполномоченные лица.
Об этом рассказала представительница территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея в комментарии "Суспільне".
Кто может вручать повестки военнообязанным в 2024 году
Так, по ее словам, кроме сотрудников ТЦК и СП вручать повестки военнообязанным гражданам вправе:
- работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций (лишь на месте работы и при наличии соответствующего распоряжения начальника ТЦК и СП);
- руководители учебных заведений;
- работники органов местного самоуправления;
- работники ЖЭКов;
- председатели ОСМД;
- сельские старосты (головы);
- другие уполномоченные лица.
Важный аспект: право вручать повестку подтверждается соответствующим распоряжением начальника ТЦК и СП.
Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и распоряжение руководителя ТЦК о вручении повесток.
Какие виды повесток существуют в Украине
Сейчас в нашем государстве действуют три вида повесток, а именно:
- повестка для уточнения данных — вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, местах работы военнообязанных и т.п.;
- повестка на прохождение ВЛК — вручают за подписью начальника ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе;
- мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка" — вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.
Ранее мы сообщали, когда военнообязанный или резервист может не идти в ТЦК.
Напомним, мы писали, можно ли украинцам отказаться от повестки на работе и какие последствия.
Также мы информировали, где работники ТЦК и СП имеют право вручать повестки.
Читайте Новини.LIVE!