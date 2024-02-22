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ТЦК выписывает штрафы нарушителям без суда — имеют ли они право и что делать

22 февраля 2024 02:31
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — имеют ли право ТЦК выписывать штрафы без суда
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 13 мая 2024 года. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и должны по ним явиться в территориальный центр комплектования. А за нарушение правил военного учета мужчин ждет наказание в виде наложения штрафа.

Но, имеют ли право ТЦК и СП самостоятельно выписывать штрафы нарушителям без суда, на этот вопрос ответила адвокат адвокатского агентства "Дама в законе" Кристина Очкур.

Так, по словам правозащитницы, довольно часто граждане обращаются с таким вопросом, действительно ли ТЦК наделены полномочиями. И ответ утвердительный, ТЦК имеют право выписывать штрафы нарушившим военный учет, не привлекая суд.

"На самом деле военкоматы вправе рассматривать административные нарушения, составлять протокол и даже выносить постановление о наложении штрафа самостоятельно без суда", — подчеркнула Очкур.

В свою очередь, нарушитель, если не согласен с решением ТЦК, может обжаловать его в суде. Срок обжалования — 10 дней.

Если в течение 15 дней гражданин не уплатил штраф и не обжаловал постановление в суде — документ передается в исполнительную службу. Тогда с гражданина взимается штраф, но уже в двойном размере. Также придется заплатить исполнительный сбор.

В то же время адвокат добавила, что именно поэтому история с электронными реестрами, а также нормы в новом законопроекте о мобилизации, где говорится, что ТЦК сможет накладывать арест на имущество человека, нарушившего законодательство о мобилизации, имеет скрытую угрозу.

"Дело в том, что арест будет налагать суд, а именно нарушение и постановление о привлечении к ответственности ТЦК будет делать самостоятельно. То есть они вас привлекут к ответственности, а затем подадут в суд заявление о том, что нужно арестовать ваше имущество. Норма об этом пока не действует, потому что законопроект был принят только в первом чтении. Осталось еще одно чтение и подпись президента", — пояснила правовед.

 

Раньше мы писали, что обязательно сделать при обращении в ТЦК во избежание проблем в будущем.

Напомним, мы сообщали, когда военнообязанного мужчину могут записать в уклонисты.

Также мы информировали, когда военнообязанный или резервист может не идти в ТЦК.

суд
штрафы
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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