Мобілізація в Україні — чи мають право ТЦК виписувати штрафи без суду

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені в Україні до 13 травня 2024 року. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки й мають за ними явитися до територіального центру комплектування. А за порушення правил військового обліку чоловіків чекає покарання у вигляді накладання штрафу.

Але, чи мають право ТЦК та СП самостійно виписувати штрафи порушникам без суду, на це питання відповіла адвокатка адвокатського агенства "Пані в законі" Кристина Очкур.

Так, за словами правозахисниці, досить часто громадяни звертаються із таким запитанням, чи дійсно ТЦК наділені повноваженнями. І відповідь ствердна, ТЦК мають право виписувати штрафи тим, хто порушив військовий облік, не залучаючи суд.

"Насправді військкомати мають право розглядати адміністративні порушення, складати протокол і навіть виносити постанову про накладення штрафу самостійно без суду", — підкреслила Очкур.

У свою чергу порушник, якщо не згоден з рішенням ТЦК, може оскаржити його в суді. Строк оскарження — 10 днів.

Якщо впродовж 15 днів громадянин не сплатив штраф та не оскаржив постанову у суді — документ передається до виконавчої служби. Тоді з громадянина стягується штраф, але вже у подвійному розмірі. Також доведеться заплатити виконавчий збір.

Водночас адвокатка додала, що саме тому історія з електронними реєстрами, а також норми у новому законопроєкті про мобілізацію, де йдеться про те, що ТЦК зможе накладати арешт на майно людини, яка порушила законодавство про мобілізацію, має приховану загрозу.

"Річ у тім, що арешт накладатиме суд, а саме порушення та постанову про притягнення до відповідальності ТЦК робитиме самостійно. Тобто вони вас притягнуть до відповідальності, а тоді подадуть у суд заяву про те, що треба арештувати ваше майно. Норма про це поки не діє, бо законопроєкт ухвалили тільки у першому читанні. Залишилось ще одне читання і підпис президента", — пояснила правознавиця.

Раніше ми писали, що обов'язково зробити при зверненні до ТЦК, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли військовозобов'язаного чоловіка можуть записати в ухилянти.

Також ми інформували, коли військовозобов'язаний або резервіст може не йти до ТЦК.