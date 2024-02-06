В Германии назвали две причины, почему Украине нужно мобилизовать больше людей

Боец Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг считает, что Украине необходимо увеличить количество мобилизованных. Таким образом, Киев должен пополнить свои потери на войне с Россией и восстановить боевые подразделения.

Об этом Кристиан Фрейдинг рассказал в интервью RND в понедельник, 5 февраля.

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Почему Украине необходимо провести мобилизацию

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат — хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем судить", — отметил генерал-майор.

Фрейдинг подчеркнул, что мобилизация необходима и потому, что на передовой некоторые подразделения находятся 24 месяца и их нужно восстанавливать.

"Тип и масштабы мобилизации сейчас обсуждают в Украине. Это политический и социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в Украине также играет определенную роль", — заявил военный.

Немецкий генерал-майор добавил, что в связи с мобилизацией украинцы должны уделять большое внимание экономической устойчивости государства.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране 5 февраля. Известно, какой термин предлагают.

Как известно, Кабмин внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации 30 января. Пока точно неизвестно, когда его примут. Однако когда закон вступит в силу, призывной возраст мужчин снизится до 25 лет, а наказание для уклонистов будет строже.

Также мы сообщали, что Антикоррупционный комитет ВР обнаружил в новой версии законопроекта о мобилизации коррупционные риски. Потому документ отправили на доработку.

Добавим, что народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменения в вопросах демобилизации, ротации, отсрочки и других.