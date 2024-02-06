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У Німеччині назвали дві причини, чому Україні потрібно мобілізувати більше людей

6 лютого 2024 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Німеччині назвали дві причини, чому Україні потрібно мобілізувати більше людей
Боєць Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що Україні необхідно збільшити кількість мобілізованих. Таким чином Київ має поповнити свої втрати на війні з Росією та відновити бойові підрозділи.

Про це Крістіан Фройдінг розповів у інтерв’ю RND в понеділок, 5 лютого.

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Чому Україні необхідно провести мобілізацію

"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів — хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо судити", — зазначив генерал-майор.

Фройдінг наголосив, що мобілізація необхідна й тому, що на передовій деякі підрозділи перебувають 24 місяці, і їх потрібно відновлювати.

"Тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому демографічна ситуація в Україні також відіграє певну роль", — заявив військовий.

Німецький генерал-майор додав, що у зв'язку з мобілізацією українці мають приділяти значну увагу економічній стійкості держави.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в країні 5 лютого. Відомо, який термін пропонують.

Як відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію 30 січня. Наразі достеменно невідомо, коли його ухвалять. Однак коли закон набуде чинності, призовний вік чоловіків знизиться до 25 років, а покарання для ухилянтів буде суворішим.

Також ми повідомляли, що Антикорупційний комітет ВР виявив у новій версії законопроєкту про мобілізацію корупційні ризики. Тому документ відправили на доопрацювання.

Додамо, що народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Документ пропонує зміни до питань демобілізації, ротації, відстрочки та інших.

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