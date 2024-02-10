В ТЦК рассказали, могут ли принудительно доставлять мужчин в военкомат

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧОТЦК и СП

Время от времени в сети появляются видео, на которых представители территориальных центров комплектования принудительно доставляют мужчин в военкомат. Часто возникают споры, законно ли это.

На этот вопрос ответил заместитель начальника мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый для "Вечерний Киев".

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Принудительное доставление в военкомат

Новосядлый отметил, что представители ТЦК могут предложить человеку поехать в военкомат, чтобы уточнить учетные данные. Если гражданин отказывается и уклоняется от мобилизации, они не могут самостоятельно задержать и доставить в ТЦК.

Для этого нужно вызвать полицию, которая составит протоколы о том или ином нарушении, которое произошло.

Новосядлый отметил, что на втором году полномасштабной войны "никто никого никуда не должен тащить", ведь каждый украинец должен осознавать свои обязанности.

По его словам, большое количество людей до сих пор не пришли в ТЦК для уточнения данных.

Напомним, народный депутат Юлия Клименко рассказала, что в законопроекте о мобилизации есть контроверсионные нормы относительно возможности изъятия транспорта для нужд армии. Транспортные средства могут зарегистрировать в территориальных центрах комплектования и запретить передвигаться между областями.

Также мы писали, что украинский экономист и общественный деятель Андрей Длигач считает, что сейчас можно мобилизовать максимум 230 тысяч человек. Больше просто невозможно, поскольку на это не хватит средств.