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У ТЦК розповіли, чи можуть примусово доставляти чоловіків до військкомату

10 лютого 2024 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ТЦК розповіли, чи можуть примусово доставляти чоловіків до військкомату
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Час від часу у мережі з'являються відео, на яких представники територіальних центрів комплектування примусово доставляють чоловіків до військкомату. Часто виникають суперечки, чи законно це.

На це питання відповів заступник начальника мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК і СП у Києві Володимир Новосядлий для "Вечірній Київ".

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Новосядлий зазначив, що представники ТЦК можуть запропонувати людині поїхати до військкомату, щоб уточнити облікові дані. Якщо громадянин відмовляється та ухиляється від мобілізації, вони не можуть його самостійно затримати та доправити до ТЦК.

Для цього потрібно викликати поліцію, яка складе протоколи про те чи інше порушення, яке сталося.

Новосядлий наголосив, що на другому році повномасштабної війни "ніхто нікого нікуди не повинен тягнути", адже кожен українець повинен усвідомлювати свої обов'язки.

За його словами, велика кількість людей досі не прийшли до ТЦК для уточнення даних.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Клименко розповіла, що в законопроєкті про мобілізацію є контроверсійні норми щодо можливості вилучення транспорту для потреб армії. Транспортні засоби можуть зареєструвати в територіальних центрах комплектування та заборонити пересуватись між областями.

Також ми писали, що український економіст і громадський діяч Андрій Длігач вважає, що наразі можна мобілізувати максимум 230 тисяч чоловіків. Більше просто неможливо, оскільки на це не вистачить коштів.

війна
українці
Україна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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