Уклонисты пытались незаконно попасть в Молдову с помощью интернет-услуги

Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ

Группа мужчин пыталась незаконно проникнуть в Молдову с помощью интернет-услуги. Их заметили сотрудники Подольского пограничного отряда, используя дрон.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в воскресенье, 18 февраля.

Незаконное пересечение границы

Пограничники, используя дрон, обнаружили группу неопознанных лиц, двигавшихся в сторону сектора Приднестровья на украино-молдовской границе. Оказалось, что это была группа из шести мужчин призывного возраста, пытавшихся нелегально въехать в Молдову. Они использовали интернет-сервис для навигации и согласились заплатить по 80 тысяч гривен каждый за переход границы в обход закона.

Их попытка проникнуть в Молдову была пресечена на окраине села Кармалюковка, что находится в Подольском районе.

"За попытку незаконного пересечения границы в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, пограничники задержали группу мужчин, планирующих нелегально пересечь границу в районе участка Кельменцы. Они хотели ночью доехать на микроавтобусе к границе, а затем пешком перейти ее.

Ранее пограничники задержали семерых уклонистов, пытавшихся на двух лодках отплыть в Венгрию. Мужчины воспользовались услугами переправщиков, которым должны были оплатить немалую сумму за услуги.