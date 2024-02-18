Ухилянти намагалися незаконно потрапити до Молдови за допомогою інтернет-послуги

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Група чоловіків намагалася незаконно проникнути до Молдови за допомогою інтернет-послуги. Їх помітили співробітники Подільського прикордонного загону, використовуючи дрон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба у неділю, 18 лютого.

Незаконний перетин кордону

Прикордонники, використовуючи дрон, виявили групу непізнаних осіб, які рухалися у бік сектору Придністров'я на українсько-молдовському кордоні. Виявилося, що це була група із шести чоловіків призовного віку, які намагалися нелегально в'їхати до Молдови. Вони використовували інтернет-сервіс для навігації та погодилися заплатити по 80 тисяч гривень кожен за перехід кордону в обхід закону.

Їхню спробу проникнути до Молдови було припинено на околиці села Кармалюківка, що розташоване в Подільському районі.

"За спробу незаконного перетину кордону щодо порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України", справи направлені до суду", — повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники затримали групу чоловіків, які планують нелегально перетнути кордон у районі ділянки Кельменці. Вони хотіли вночі доїхати мікроавтобусом до кордону, а потім пішки перейти його.

Раніше прикордонники затримали сімох ухилянтів, які намагалися на двох човнах відплисти до Угорщини. Чоловіки скористалися послугами переправників, яким мали сплатити чималу суму за послуги.