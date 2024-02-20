Как украинцам стать на военный учет в 2024 году — пошаговая инструкция

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Как в мирное время, так и во время особого периода все граждане, имеющие статус военнообязанного или призывника, обязаны стоять на военном учете и своевременно сообщать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменениях личных данных.

Как должна проходить процедура взятия на военный учет в 2024 году и что для этого нужно, рассказываем далее в материале.

Прежде всего, следует отметить, что правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируются Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Кто обязательно должен стать на военный учет

Следует отметить, что в Украине есть два военных учета: призывников и военнообязанных. Они имеют существенное отличие.

Так призывники могут быть призваны исключительно на срочную военную службу, которой во время войны нет.

В то время как военнообязанные — это граждане, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. То есть они могут быть принудительно призваны в ряды ВСУ во время всеобщей мобилизации.

На военный учет призывников должны стать:

лица, приписанные к призывным участкам;

прибывшие из других мест Украины или из-за границы на новое место жительства;

лица, которые приобрели гражданство Украины и подлежат приписке к призывным участкам.

На военный учет военнообязанных должны стать:

лица, уволенные с военной службы в запас;

освобожденные от призыва на срочную военную службу;

лица, достигшие предельного (27-летнего) возраста во время пребывания на военном учете призывников;

те, кто прекратил альтернативную (невоенную) службу по истечении срока или досрочно в соответствии с ЗУ "Об альтернативной (невоенной) службе";

военнообязанные, прибывшие из других мест Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволены с других служб и организаций, например, полиция, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

лица, которые получили гражданство Украины и подлежат взятию на учет военнообязанных;

исключенные из военного учета Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: google.com

Как стать на военный учет в ТЦК и СП — инструкция

Военный учет производится:

по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства;

по месту работы (обучение);

в случае выбытия за пределы Украины сроком на более три месяца — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Процедура включения в военный учет включает следующие этапы:

личный визит в ТЦК и СП;

представление необходимых документов.

Призывники и военнообязанные обязаны встать на военный учет в течение 7 дней. Кроме того, важно обеспечить снятие с указанного учета не ранее чем за три дня до убытия с предыдущего места жительства.

Как документы нужны, чтобы стать на военный учет

Необходимыми документами для постановки на военный учет являются:

заявление о взятии на военный учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

письмо отбытия из ЖЭКа.

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