Як українцям стати на військовий облік 2024 року — покрокова інструкція

Українські чоловіки зобов'язані стати на військовий облік — як це можна зробити
В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Як у мирний час, так і під час особливого періоду усі громадяни, що мають статус військовозобов'язаного або призовника зобов'язані стояти на військовому обліку і вчасно повідомляти Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про зміни особистих даних.
Як має відбуватися процедура взяття на військовий облік 2024 року і що для цього потрібно, розповідаємо далі в матеріалі.
Перш за все, слід зазначити, що правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів регулюються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Хто обов'язково повинен стати на військовий облік
Варто зауважити, що в Україні є два військові обліки: призовників та військовозобов'язаних. Вони мають суттєву відмінність.
Так призовники можуть бути призвані виключно на строкову військову службу, якою під час війни немає.
Тоді як військовозобов'язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Тобто вони можуть бути примусово призвані до лав ЗСУ під час загальної мобілізації.
На військовий облік призовників мають стати:
- особи, приписані до призовних дільниць;
- ті, хто прибув з інших місць України чи з-за кордону на нове місце проживання;
- особи, які набули громадянства України та підлягають приписці до призовних дільниць.
На військовий облік військовозобов'язаних повинні стати:
- особи, звільнені з військової служби в запас;
- звільнені від призову на строкову військову службу;
- особи, які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників;
- ті, хто припинив альтернативну (невійськову) службу після закінчення строку чи достроково відповідно до ЗУ "Про альтернативну (невійськову) службу";
- військовозобов'язані, які прибули з інших місць України чи з-за кордону на нове місце проживання;
- звільнені з інших служб та організацій, до прикладу, поліція, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України тощо;
- особи, що набули громадянства України та підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;
- ті, які виключені з військового обліку Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.
Як стати на військовий облік у ТЦК та СП — інструкція
Військовий облік проводиться:
- за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;
- за місцем роботи (навчання);
- у разі вибуття за межі України на строк понад три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.
Процедура включення до військового обліку включає наступні етапи:
- особистий візит до ТЦК та СП;
- подання необхідних документів.
Призовники та військовозобов'язані зобов'язані стати на військовий облік впродовж 7 днів. Крім цього, важливо забезпечити зняття із зазначеного обліку не раніше ніж за три дні до вибуття з попереднього місця проживання.
Як документи потрібні, щоб стати на військовий облік
Необхідними документами для постановки на військовий облік є:
- заява про взяття на військовий облік;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ;
- свідоцтво про народження дітей (за наявності);
- лист вибуття з ЖЕКу.
Раніше ми писали, яка категорія українських чоловіків не може бути мобілізована за жодних обставин.
Нагадаємо, ми розповідали, кого з українських чоловіків виключать з військового обліку вже у лютому.
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