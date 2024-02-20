Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Українські чоловіки зобов'язані стати на військовий облік — як це можна зробити arrow

Українські чоловіки зобов'язані стати на військовий облік — як це можна зробити

20 лютого 2024 01:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як українцям стати на військовий облік 2024 року — покрокова інструкція
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Як у мирний час, так і під час особливого періоду усі громадяни, що мають статус військовозобов'язаного або призовника зобов'язані стояти на військовому обліку і вчасно повідомляти Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про зміни особистих даних. 

Як має відбуватися процедура взяття на військовий облік 2024 року і що для цього потрібно, розповідаємо далі в матеріалі. 

Перш за все, слід зазначити, що правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів регулюються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Хто обов'язково повинен стати на військовий облік 

Варто зауважити, що в Україні є два військові обліки: призовників та військовозобов'язаних. Вони мають суттєву відмінність.

Так призовники можуть бути призвані виключно на строкову військову службу, якою під час війни немає. 

Тоді як військовозобов'язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Тобто вони можуть бути примусово призвані до лав ЗСУ під час загальної мобілізації. 

На військовий облік призовників мають стати:

  • особи, приписані до призовних дільниць;
  • ті, хто прибув з інших місць України чи з-за кордону на нове місце проживання;
  • особи, які набули громадянства України та підлягають приписці до призовних дільниць.

На військовий облік військовозобов'язаних повинні стати:

  • особи, звільнені з військової служби в запас;
  • звільнені від призову на строкову військову службу;
  • особи, які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників;
  • ті, хто припинив альтернативну (невійськову) службу після закінчення строку чи достроково відповідно до ЗУ "Про альтернативну (невійськову) службу";
  • військовозобов'язані, які прибули з інших місць України чи з-за кордону на нове місце проживання;
  • звільнені з інших служб та організацій, до прикладу, поліція, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України тощо;
  • особи, що набули громадянства України та підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;
  • ті, які виключені з військового обліку Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

 

Як стати на військовий облік у ТЦК та СП — інструкція
Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

Як стати на військовий облік у ТЦК та СП — інструкція

Військовий облік проводиться:

  • за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;
  • за місцем роботи (навчання);
  • у разі вибуття за межі України на строк понад три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Процедура включення до військового обліку включає наступні етапи:

  • особистий візит до ТЦК та СП;
  • подання необхідних документів.

Призовники та військовозобов'язані зобов'язані стати на військовий облік впродовж 7 днів. Крім цього, важливо забезпечити зняття із зазначеного обліку не раніше ніж за три дні до вибуття з попереднього місця проживання.

Як документи потрібні, щоб стати на військовий облік

Необхідними документами для постановки на військовий облік є:

  • заява про взяття на військовий облік;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • військово-обліковий документ;
  • свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • лист вибуття з ЖЕКу.

Раніше ми писали, яка категорія українських чоловіків не може бути мобілізована за жодних обставин. 

Нагадаємо, ми розповідали, кого з українських чоловіків виключать з військового обліку вже у лютому.

Також ми повідомляли, хто з українців повинен стати на військовий облік за кордоном. 

війна
Україна
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі