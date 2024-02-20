Як українцям стати на військовий облік 2024 року — покрокова інструкція

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Як у мирний час, так і під час особливого періоду усі громадяни, що мають статус військовозобов'язаного або призовника зобов'язані стояти на військовому обліку і вчасно повідомляти Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про зміни особистих даних.

Як має відбуватися процедура взяття на військовий облік 2024 року і що для цього потрібно, розповідаємо далі в матеріалі.

Перш за все, слід зазначити, що правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів регулюються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Хто обов'язково повинен стати на військовий облік

Варто зауважити, що в Україні є два військові обліки: призовників та військовозобов'язаних. Вони мають суттєву відмінність.

Так призовники можуть бути призвані виключно на строкову військову службу, якою під час війни немає.

Тоді як військовозобов'язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Тобто вони можуть бути примусово призвані до лав ЗСУ під час загальної мобілізації.

На військовий облік призовників мають стати:

особи, приписані до призовних дільниць;

ті, хто прибув з інших місць України чи з-за кордону на нове місце проживання;

особи, які набули громадянства України та підлягають приписці до призовних дільниць.

На військовий облік військовозобов'язаних повинні стати:

особи, звільнені з військової служби в запас;

звільнені від призову на строкову військову службу;

особи, які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників;

ті, хто припинив альтернативну (невійськову) службу після закінчення строку чи достроково відповідно до ЗУ "Про альтернативну (невійськову) службу";

військовозобов'язані, які прибули з інших місць України чи з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені з інших служб та організацій, до прикладу, поліція, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України тощо;

особи, що набули громадянства України та підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

ті, які виключені з військового обліку Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

Як стати на військовий облік у ТЦК та СП — інструкція

Військовий облік проводиться:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;

за місцем роботи (навчання);

у разі вибуття за межі України на строк понад три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Процедура включення до військового обліку включає наступні етапи:

особистий візит до ТЦК та СП;

подання необхідних документів.

Призовники та військовозобов'язані зобов'язані стати на військовий облік впродовж 7 днів. Крім цього, важливо забезпечити зняття із зазначеного обліку не раніше ніж за три дні до вибуття з попереднього місця проживання.

Як документи потрібні, щоб стати на військовий облік

Необхідними документами для постановки на військовий облік є:

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

лист вибуття з ЖЕКу.

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