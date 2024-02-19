Ждут ли уклонистов штрафы более чем на 50 тысяч гривен и за что накажут

Штрафы за уклонение от мобилизации. Коллаж Новини.LIVE

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили в Украине до 13 мая 2024 года. Также в планах власти существенно усилить ответственность за игнорирование военного учета и уклонения от призыва на военную службу. В частности, ранее речь шла о штрафах в размере более 50 тысяч гривен.

Ждут ли уклонистов "космические" штрафы и за что планируют наказывать, рассказал адвокат Роман Симутин.

Новый законопроект и драконовские штрафы — что известно

Законопроект №10379, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, предлагает внести изменения в Административный и Уголовный кодексы.

Значительно увеличить штрафы предлагают за следующие военные правонарушения:

нарушение правил военного учета (например, уклонение от постановки на учет) — от 8 500 до 17 000 грн (сейчас сумма штрафа составляет 3 400-5 100 грн);

(сейчас сумма штрафа составляет 3 400-5 100 грн); нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации в мирное время — от 25 500 до 34 000 грн , а должностных лиц будут наказываться суммой от 34 000 до 85 000 грн ;

, а должностных лиц будут наказываться суммой ; нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период — от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц.

Кроме того, лиц, которые нарушат законодательство во время действия особого периода, планируют задерживать на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения — до трех суток.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: google.com

Какие введут ограничения после одобрения законопроекта

По словам Романа Симутина, после одобрения законопроекта намерены ввести также следующие ограничения для уклонистов от военного учета и мобилизации:

запрет на выезд за границу;

ограничение в праве управления транспортными средствами;

арест счетов (адвокат утверждает, что эту норму возможно уберут).

Кто должен будет платить штраф в размере 51 тысяча гривен

Как уже отмечалось выше, новым законопроектом предусмотрено введение штрафа в размере 51 тысячи гривен. Такую сумму придется оплатить, если в течение 60 дней не уточнить свои данные одним из следующих способов:

через ЦОАУ;

через электронный кабинет;

лично явившись в ТЦК.

Кроме того, военнообязанного, нарушившего законодательство об обороне и мобилизации, могут задержать на трое суток для выяснения обстоятельств.

В то же время Симутин отмечает, что возможно, штраф не будет таким "космическим", но очевидно то, что после того, как пройдет 60 дней, начальнику ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать, составлять ли протокол, который на сегодня является обязательным.

"А чтобы жизнь не была такой сладкой, вносят еще и изменения в ст. 210-1 КУоАП, согласно которой постановление начальник ТЦК имеет право вынести даже через 3 года. То есть увеличивают сроки привлечения к административной ответственности с двух месяцев до трех лет со дня совершение или выявление нарушения", — отметил правозащитник.

Смогут ли штрафовать каждый день

По словам юриста, обязанность уточнить свои данные и прийти в ТЦК независимо от сообщения о явке возникает через 60 дней и до истечения 3-летнего срока (так называемого срока давности привлечения к админответственности).

Первый ключевой факт — день совершения. К примеру, военнообязанному мужчине сообщили о необходимости прийти в ТЦК, но он туда не явился, тогда по поводу такого гражданина будут составлять постановление.

День обнаружения предполагает, например, если мужчина не стоял на учете, ни разу не получал повестки и не уточнял свои данные в течение 60 дней, хотя обязан это было сделать. Однако человека поймали на этом нарушении через два года. В таком случае на него также составят постановление и выпишут штраф.

Однако привлечь гражданина к ответственности дважды за один и тот же проступок невозможно, подчеркивает адвокат. Поэтому штрафовать уклонистов каждый день никто не сможет и не будет иметь право.

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