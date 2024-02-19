Чи чекають на ухилянтів штрафи на понад 50 тисяч гривень і за що каратимуть

Штрафи за ухилення від мобілізації. Колаж Новини.LIVE

Термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили в Україні до 13 травня 2024 року. Також у планах влади суттєво посилити відповідальність за ігнорування військового обліку та ухилення від призову на військову службу. Зокрема раніше йшлося про штрафи в розмірі понад 50 тисяч гривень.

Чи чекають на ухилянтів "космічні" штрафи та за що планують карати, розповів адвокат Роман Сімутін.

Новий законопроєкт та драконівські штрафи — що відомо

Законопроєкт №10379, який вніс до Верховної Ради Кабінет міністрів, пропонує внести зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів.

Значно збільшити штрафи пропонують за такі військові правопорушення:

порушення правил військового обліку (наприклад, ухилення від постановки на облік) — від 8 500 до 17 000 грн (зараз сума штрафу становить 3 400-5 100 грн);

(зараз сума штрафу становить 3 400-5 100 грн); порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у мирний час — від 25 500 до 34 000 грн , а посадовців каратимуть сумою від 34 000 до 85 000 грн ;

, а посадовців каратимуть сумою ; порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у особливий період — від 34 000 до 51 000 грн для громадян та від 153 000 до 204 000 грн для посадовців.

Крім того, осіб, які порушать законодавство під час дії особливого періоду планують затримувати на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення — до трьох діб.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

Які запровадять обмеження після схвалення законопроєкту

За словами Романа Сімутіна, після схвалення законопроєкту, мають намір запровадити також наступні обмеження для ухилянтів від військового обліку та мобілізації:

заборону на виїзд за кордон;

обмеження у праві керування транспортними засобами;

арешт рахунків (адвокат стверджує, що цю норму можливо приберуть).

Хто повинен буде платити штраф у розмірі 51 тисячу гривень

Як вже зазначалося вище, новим законопроєктом передбачено запровадження штрафу в розмірі 51 тисяч гривень. Таку суму доведеться сплатити, якщо впродовж 60 днів не уточнити свої дані одним із наступних способів:

через ЦНАП;

через електронний кабінет;

особисто з'явившись до ТЦК.

Крім того, військовозобов’язаного, який порушив законодавство про оборону та мобілізацію, можуть затримати на 3 доби для з’ясування обставин.

Водночас Сімутін зазначає, що можливо, штраф не буде таким "космічним", але очевидним є те, що після того, як спливе 60 днів, начальнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов’язковим.

"А щоб життя не було таким солодким, вносять ще й зміни до ст. 210-1 КУпАП, відповідно до якої постанову начальник ТЦК має право винести навіть через 3 роки. Тобто збільшуючи строки притягнення до адміністративної відповідальності з двох місяців до трьох років з дня вчинення чи виявлення порушення", — зазначив правозахисник.

Чи зможуть штрафувати щодня

За словами правника, обов'язок уточнити свої дані та прийти до ТЦК незалежно від повідомлення про явку виникає через 60 днів і до закінчення 3-річного строку (так званого строку давності притягнення до адмінвідповідальності).

Перший ключовий факт — день вчинення. До прикладу, військовозобов'язаному чоловіку повідомили про необхідність прийти до ТЦК, але він туди не з'явився, тоді щодо такого громадянина складатимуть постанову.

День виявлення передбачає, наприклад, якщо чоловік не стояв на обліку, жодного разу не отримував повістки й не уточнював свої дані впродовж 60 днів, хоча зобов'язаний був це зробити. Однак, людину спіймали на цьому порушенні через два роки. У такому випадку на неї також складуть постанову і випишуть штраф.

Однак, притягнути громадянина до відповідальності двічі за один й той самий проступок неможливо, підкреслює адвокат. Тому штрафувати ухилянтів кожного дня ніхто не зможе й не матиме право.

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