Помощь за гибель военного — правила предоставления 15 млн грн изменят

Выплаты до 15 млн грн за гибель военного — Кабмин обновит правила
Министерство обороны Украины предлагает пересмотреть правила распределения единовременного пособия в 15 млн гривен за гибель военного. Соответствующий проект обнародовали для обсуждения.
Об этом говорится в правительственном проекте постановления, опубликованном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Что изменят в денежной помощи в 15 млн грн
Согласно проекту, единовременную денежную помощь в 15 млн гривен за смерть военных могут выплачивать по их личному распоряжению. При этом сохранят обязательную долю для членов семьи погибшего.
Минобороны предлагает установить, что соответствующая помощь должна выплачиваться "в соответствии с размером доли, определенной в таком распоряжении в процентах".
Так, независимо от содержания личного распоряжения право на денежное пособие в размере 50% доли, которая принадлежала бы каждому в случае ее выплаты при отсутствии личного распоряжения, имеют:
- малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособная вдова (вдовец);
- нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.
При отсутствии личного распоряжения право на такую помощь (ее части) имеют:
- родители;
- один из супругов, который не женился вторично;
- дети, не достигшие совершеннолетия;
- лица, которые были на содержании погибшего (умершего).
Документ предлагает расширить круг претендентов на единовременную денежную выплату, в частности, на:
- женщин (мужчин), проживавших с военным, военнообязанным или резервистом, призываемых на учебные (проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в резерве, без регистрации брака;
- внуков погибшего/умершего военного, при условии, что их родители умерли;
- детей, рожденных после гибели/смерти военного.
Проект предусматривает запрет отказа от назначения и получения единовременного пособия от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего/умершего лица, а также недееспособных граждан и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.
Что еще стоит знать
Напомним, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал, какие важные изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизации. В частности, он объяснил, как должны измениться денежные выплаты военным ВСУ.
Также мы писали, что в Украине в 2024 году изменились размеры единовременной помощи военнослужащим при подписании контракта с Вооруженными Силами. Эксперты рассказали, на какие суммы можно рассчитывать и кто имеет право на такие выплаты.
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