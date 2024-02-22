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Выплаты до 15 млн грн за гибель военного — Кабмин обновит правила

22 февраля 2024 14:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь за гибель военного — правила предоставления 15 млн грн изменят
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Министерство обороны Украины предлагает пересмотреть правила распределения единовременного пособия в 15 млн гривен за гибель военного. Соответствующий проект обнародовали для обсуждения.

Об этом говорится в правительственном проекте постановления, опубликованном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Что изменят в денежной помощи в 15 млн грн

Согласно проекту, единовременную денежную помощь в 15 млн гривен за смерть военных могут выплачивать по их личному распоряжению. При этом сохранят обязательную долю для членов семьи погибшего.

Минобороны предлагает установить, что соответствующая помощь должна выплачиваться "в соответствии с размером доли, определенной в таком распоряжении в процентах".

Так, независимо от содержания личного распоряжения право на денежное пособие в размере 50% доли, которая принадлежала бы каждому в случае ее выплаты при отсутствии личного распоряжения, имеют:

  • малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособная вдова (вдовец);
  • нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

При отсутствии личного распоряжения право на такую помощь (ее части) имеют:

  • родители;
  • один из супругов, который не женился вторично;
  • дети, не достигшие совершеннолетия;
  • лица, которые были на содержании погибшего (умершего).

Документ предлагает расширить круг претендентов на единовременную денежную выплату, в частности, на:

  • женщин (мужчин), проживавших с военным, военнообязанным или резервистом, призываемых на учебные (проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в резерве, без регистрации брака;
  • внуков погибшего/умершего военного, при условии, что их родители умерли;
  • детей, рожденных после гибели/смерти военного.

Проект предусматривает запрет отказа от назначения и получения единовременного пособия от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего/умершего лица, а также недееспособных граждан и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

Что еще стоит знать

Напомним, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал, какие важные изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизации. В частности, он объяснил, как должны измениться денежные выплаты военным ВСУ.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году изменились размеры единовременной помощи военнослужащим при подписании контракта с Вооруженными Силами. Эксперты рассказали, на какие суммы можно рассчитывать и кто имеет право на такие выплаты.

Минобороны
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деньги
военные
материальная помощь
финансы
погибшие

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