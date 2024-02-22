Помощь за гибель военного — правила предоставления 15 млн грн изменят

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство обороны Украины предлагает пересмотреть правила распределения единовременного пособия в 15 млн гривен за гибель военного. Соответствующий проект обнародовали для обсуждения.

Об этом говорится в правительственном проекте постановления, опубликованном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Что изменят в денежной помощи в 15 млн грн

Согласно проекту, единовременную денежную помощь в 15 млн гривен за смерть военных могут выплачивать по их личному распоряжению. При этом сохранят обязательную долю для членов семьи погибшего.

Минобороны предлагает установить, что соответствующая помощь должна выплачиваться "в соответствии с размером доли, определенной в таком распоряжении в процентах".

Так, независимо от содержания личного распоряжения право на денежное пособие в размере 50% доли, которая принадлежала бы каждому в случае ее выплаты при отсутствии личного распоряжения, имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

При отсутствии личного распоряжения право на такую помощь (ее части) имеют:

родители;

один из супругов, который не женился вторично;

дети, не достигшие совершеннолетия;

лица, которые были на содержании погибшего (умершего).

Документ предлагает расширить круг претендентов на единовременную денежную выплату, в частности, на:

женщин (мужчин), проживавших с военным, военнообязанным или резервистом, призываемых на учебные (проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в резерве, без регистрации брака;

внуков погибшего/умершего военного, при условии, что их родители умерли;

детей, рожденных после гибели/смерти военного.

Проект предусматривает запрет отказа от назначения и получения единовременного пособия от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего/умершего лица, а также недееспособных граждан и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

Что еще стоит знать

Напомним, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал, какие важные изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизации. В частности, он объяснил, как должны измениться денежные выплаты военным ВСУ.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году изменились размеры единовременной помощи военнослужащим при подписании контракта с Вооруженными Силами. Эксперты рассказали, на какие суммы можно рассчитывать и кто имеет право на такие выплаты.