Допомога за загибель військового — правила надання 15 млн грн змінять

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство оборони України пропонує переглянути правила розподілу одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за загибель військового. Відповідний проєкт оприлюднили для обговорення.

Про це йдеться в урядовому проєкті постанови, опублікованому на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

Що змінять у грошовій допомозі у 15 млн грн

Згідно з проєктом, одноразову грошову допомогу у 15 млн гривень за смерть військових можуть виплачувати за їхнім особистим розпорядженням. При цьому збережуть обов’язкову частку для членів родини загиблого.

Міноборони пропонує встановити, що відповідна допомога має виплачуватися "відповідно до розміру частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках".

Так, незалежно від змісту особистого розпорядження право на грошову допомогу у розмірі 50% частки, яка належала б кожному у разі її виплати за відсутності особистого розпорядження, мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

За відсутності особистого розпорядження право на таку допомогу (її частки) мають:

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге;

діти, які не досягли повноліття;

утриманці загиблого (померлого).

Документ пропонує розширити коло претендентів на одноразову грошову виплату, зокрема, на:

жінок (чоловіків), які проживали з військовим, військовозобов’язаним чи резервістом, яких призвали на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у резерві, без реєстрації шлюбу;

онуків загиблого/померлого військового, за умови, що їхні батьки померли;

дітей, народжених після загибелі/смерті військового.

Проєкт передбачає заборону відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої/померлої особи, а також недієздатних громадян та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Що ще варто знати

Нагадаємо, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко розповів, які важливі зміни можуть внести в законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, він пояснив, як мають змінитися грошові виплати військовим ЗСУ.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році змінилися розміри одноразової допомоги військовослужбовцям у разі підписання контракту зі Збройними Силами. Експерти розповіли, на які зараз суми можна розраховувати та хто має право на такі виплати.