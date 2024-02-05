Закон о мобилизации — военный 3-й ОШБр ответил, как относится к нововведениям

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заместитель командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов заявил, что с принятием закона о мобилизации немного опоздали, к тому же промедление вредит нашему будущему. Также военный ответил, как относится к предложениям о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных.

Об этом Родион Кудряшов рассказал в эфире телемарафона.

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"Не могу следить за обновлением этого закона о мобилизации, потому что очень много вокруг него есть информации и дезинформации. Если мы коротко пройдемся по основным аспектам, то я за то, чтобы нам нужно было понижать возрастной ценз до 25 лет и я против массовой мобилизации заключенных", — отметил военный.

По его словам, он также против дифференциации по материальным ресурсам.

"Я против дифференциации — если не можешь (служить. — Ред.) плати. Каждый мужчина, каждый военнообязанный должен служить в Вооруженных силах Украины и отдать долг Родине, защищая ее на переднем крае или в других подразделениях, защищающих нашу страну", — добавил Кудряшов.

Напомним, что в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации. Начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что документ полностью соответствует нормам времени и дает определенность украинцам.

Также мы сообщали, что бывший командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий высказался об усилении мобилизационных мер согласно новому закону о мобилизации. Он спрогнозировал, когда в случае принятия закона ждать массового призыва.