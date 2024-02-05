Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Закон про мобілізацію — військовий 3-ї ОШБр відповів, як ставиться до нововведень arrow

Закон про мобілізацію — військовий 3-ї ОШБр відповів, як ставиться до нововведень

5 лютого 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Закон про мобілізацію — військовий 3-ї ОШБр відповів, як ставиться до нововведень
Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов заявив, що з ухваленням закону про мобілізацію трохи запізнились, до того ж зволікання шкодить нашому майбутньому. Також військовий відповів, як ставиться до пропозицій зниження призовного віку та мобілізації ув'язнених.

Про це Родіон Кудряшов розповів в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Кудряшов про закон щодо мобілізації

"Не можу слідкувати за оновленням цього закону про мобілізацію, тому, що дуже багато навколо нього є інформації та дезінформації. Якщо ми коротко пройдемося по основних аспектах, то я за те, щоб нам потрібно було понижувати віковий ценз до 25 років і я проти масової мобілізації ув’язнених", — зазначив військовий.

За його словами, він також проти диференціації за матеріальними ресурсами.

"Я проти диференціації — якщо не можеш (служити. — Ред.) плати. Кожен чоловік, кожен військовозобов’язаний має служити в Збройних силах України і віддати борг Батьківщині, захищаючи її на передньому краї чи в інших підрозділах, які захищають нашу країну", — додав Кудряшов.

Нагадаємо, що в Міноборони прокоментували законопроєкт про мобілізацію. Начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що документ повністю відповідає нормам часу і дає визначеність українцям.

Також ми повідомляли, що колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий висловився щодо посилення мобілізаційних заходів згідно з новим законом про мобілізацію. Він спрогнозував, коли в разі ухвалення закону чекати на масовий призов.

закон
ЗСУ
ув'язнені
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі