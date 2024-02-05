Закон про мобілізацію — військовий 3-ї ОШБр відповів, як ставиться до нововведень

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступник командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов заявив, що з ухваленням закону про мобілізацію трохи запізнились, до того ж зволікання шкодить нашому майбутньому. Також військовий відповів, як ставиться до пропозицій зниження призовного віку та мобілізації ув'язнених.

Про це Родіон Кудряшов розповів в ефірі телемарафону.

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"Не можу слідкувати за оновленням цього закону про мобілізацію, тому, що дуже багато навколо нього є інформації та дезінформації. Якщо ми коротко пройдемося по основних аспектах, то я за те, щоб нам потрібно було понижувати віковий ценз до 25 років і я проти масової мобілізації ув’язнених", — зазначив військовий.

За його словами, він також проти диференціації за матеріальними ресурсами.

"Я проти диференціації — якщо не можеш (служити. — Ред.) плати. Кожен чоловік, кожен військовозобов’язаний має служити в Збройних силах України і віддати борг Батьківщині, захищаючи її на передньому краї чи в інших підрозділах, які захищають нашу країну", — додав Кудряшов.

Нагадаємо, що в Міноборони прокоментували законопроєкт про мобілізацію. Начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що документ повністю відповідає нормам часу і дає визначеність українцям.

Також ми повідомляли, що колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий висловився щодо посилення мобілізаційних заходів згідно з новим законом про мобілізацію. Він спрогнозував, коли в разі ухвалення закону чекати на масовий призов.