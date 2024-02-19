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Безугла назвала кількість правок, які внесли до законопроєкту про мобілізацію

19 лютого 2024 19:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Безугла назвала кількість правок, які внесли до законопроєкту про мобілізацію
Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Мар'яни Безуглої
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що станом на понеділок, 19 лютого, до законопроєкту про мобілізацію було подано 1276 правок. Дедлайн їхнього прийому становить 21 лютого.

Про це політикиня написала на своїй сторінці у Facebook.

До законопроєкту про мобілізацію внесено понад 1000 правок

"Станом на сьогодні до законопроєкту про мобілізацію народні депутати подали 1276 правок. А ще дедлайн до 21 лютого. Тому не питайте мене, що там далі. Поки йде збір пропозицій", — пише вона.

Безугла назвала кількість правок, як внесли до законопроєкту про мобілізацію - фото 1
Допис Безуглої. Джерело:  Facebook Мар'яни Безуглої

Законопроєкт про мобілізацію — останні новини

Нагадуємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. ''За'' проголосувало 243 нардепи. 

Водночас уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відреагував щодо того, що новий законопроєкт про мобілізацію суперечить Конституції України, проте згодом у новій заяві він змінив свою думку, і закликав ухвалити його в першому читанні. 

Також ми писали, що перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк заявив, що вже цього тижня парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію в другому читанні та в цілому, якщо вийде домовитися про ключові правки. 

А народний депутат України Євген Шевченко заявив, що законопроєкт про мобілізацію не вирішує її проблем, а просто вносить зміни до майже 20 законів, при цьому місцями порушуючи конституційні права українців. 

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
Україна
мобілізація
законопроєкт

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