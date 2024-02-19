Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Безуглая назвала количество правок, которые внесли в законопроект о мобилизации arrow

Безуглая назвала количество правок, которые внесли в законопроект о мобилизации

19 февраля 2024 19:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Безуглая назвала количество правок, которые внесли в законопроект о мобилизации
Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Марьяны Безуглой
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что по состоянию на понедельник 19 февраля в законопроект о мобилизации было подано 1276 правок. Дедлайн их приёма составляет 21 февраля.

Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

В законопроект о мобилизации внесено более 1000 правок

"По состоянию на сегодняшний день в законопроект о мобилизации народные депутаты подали 1276 правок. А еще дедлайн до 21 февраля. Поэтому не спрашивайте меня, что там дальше. Пока идет сбор предложений", — пишет она.

Безуглая назвала количество правок, как внесли в законопроект о мобилизации - фото 1
Пост Безуглой. Источник: Facebook Марьяны Безуглой

Законопроект о мобилизации — последние новости

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. ''За'' проголосовало 243 нардепа.

В то же время уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что новый законопроект о мобилизации противоречит Конституции Украины, однако впоследствии в новом заявлении он изменил свое мнение, и призвал принять его в первом чтении.

Также мы писали, что первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк заявил, что уже на этой неделе парламент проголосует за законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом, если удастся договориться о ключевых правках.

А народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что законопроект о мобилизации не решает ее проблем, а просто вносит изменения в почти 20 законов, при этом местами нарушая конституционные права украинцев.

Верховная Рада
Марьяна Безуглая
Украина
мобилизация
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме