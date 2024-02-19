Безуглая назвала количество правок, которые внесли в законопроект о мобилизации

Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что по состоянию на понедельник 19 февраля в законопроект о мобилизации было подано 1276 правок. Дедлайн их приёма составляет 21 февраля.

Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

В законопроект о мобилизации внесено более 1000 правок

"По состоянию на сегодняшний день в законопроект о мобилизации народные депутаты подали 1276 правок. А еще дедлайн до 21 февраля. Поэтому не спрашивайте меня, что там дальше. Пока идет сбор предложений", — пишет она.

Пост Безуглой. Источник: Facebook Марьяны Безуглой

Законопроект о мобилизации — последние новости

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. ''За'' проголосовало 243 нардепа.

В то же время уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что новый законопроект о мобилизации противоречит Конституции Украины, однако впоследствии в новом заявлении он изменил свое мнение, и призвал принять его в первом чтении.

Также мы писали, что первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк заявил, что уже на этой неделе парламент проголосует за законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом, если удастся договориться о ключевых правках.

А народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что законопроект о мобилизации не решает ее проблем, а просто вносит изменения в почти 20 законов, при этом местами нарушая конституционные права украинцев.